Мэрия Перми потратит 40 млн рублей на 37 новых остановочных павильонов

Администрация Перми объявила электронный аукцион на изготовление и установку остановочных павильонов и остановочных навесов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Как указано в техническом задании, всего требуется изготовить и установить 37 павильонов четырех типов для разных размеров посадочных площадок. В комплекте с павильоном поставляется также скамья и урна. Подрядчик должен будет не только установить павильон, но и нанести на него схемы движения общественного транспорта.

Сроки выполнения работ — с 27 июня по 30 сентября 2023 года. Максимальная цена контракта определена в 40,4 млн руб.