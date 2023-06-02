В Красноярске суд назначил 5,5 лет колонии мужчине, истязавшему беременную женщину

Кировский суд Красноярска вынес приговор 32-летнему жителю краевого центра, который обвинялся в истязании беременной женщины. По ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством) ему присудили пять с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщили в прокуратуре региона.

По информации краевого управления Следственного комитета России, обвиняемый и 22-летняя потерпевшая начали встречаться в октябре 2022 года. При этом девушка была уже была беременна от другого мужчины, с которым рассталась. 24 ноября прошлого года после ссоры подозреваемый прислал девушке с неизвестного номера телефона SMS с предложением встретиться, на что она согласилась.

В ночь на 25 ноября злоумышленник встретил девушку у подъезда ее дома. Демонстрируя нож, он схватил жертву за шею и завел в квартиру своего знакомого, проживающего поблизости. В комнате подозреваемый вылил ей на голову зеленку и побрил машинкой. Перепачканную зеленкой девушку он снял на камеру телефона. На видеозаписи, приобщенной к делу, слышно, как злоумышленник угрожает девушке выбросить ее в окно.

Правоохранительные органы завели уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу. . Центральный аппарат СКР поставил ход следствия на контроль.

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Илья Николаев