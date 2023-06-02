«Коммунаровский рудник» договорился с московским «Промэксим» о мировом по долгу в 490 млн рублей

Арбитражный суд Хакасии утвердил мировое соглашение между АО «Коммунаровский рудник» (входит в челябинскую группу «Южуралзолото») и московским ООО «Промэксим» по иску последнего на 490,3 млн руб. Он был направлен в суд в марте 2023 года, но в мае ответчик предложил мировое, с которым истец согласился.

Как следует из определения суда, рудник выплатит сразу задолженность по договору поставки от 18 декабря 2019 года, в том числе, 17,6 млн руб. (15,5 млн основного долга и 2,1 млн руб. процентов) и $400 тыс., а затем произведет 10 платежей по $0,53 млн каждый месяц вплоть до 31 марта 2024 года и платежи $0,59 млн дне позднее 30 апреля 2024 года и $0,47 млн не позднее 31 мая будущего года. При этом ответчик вправе рассчитаться досрочно.

«Коммунаровский рудник» ведет добычу золота в Ширинском районе Республики Хакасии. Компания «Промэксим» специализируется на оптовых поставках машин и оборудования.

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Игорь Лавренков, Кемерово