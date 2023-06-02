Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин получил предостережение прокуратуры

Новосибирскому депутату Антону Картавину выдано предостережение прокуратурой Новосибирской области о недопустимости нарушения закона. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020». «В шестом часу утра меня разбудили сотрудники полиции, доставили в Ленинский отдел, я находился там три часа, чтобы получить бумагу о недопустимости нарушения закона. Я самый законопослушный гражданин города»,– сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прокуратуре Новосибирской области «Ъ-Сибирь» сообщили, что предостережение депутату горсовета предъявлено о недопустимости нарушения закона при участии в митинге: «В целях пресечения нарушения общественного порядка, соблюдения требований законодательства прокуратура Новосибирска объявила предостережение лицу, намеревавшемуся принять участие в незаконном митинге».

Адвокат Ольга Нечаева пояснила «Ъ-Сибирь», что ранее инициативная группа подавала уведомление в мэрию Новосибирска о проведении 4 июня акции, однако они получили отказ. «Антон Картавин никакого отношения к этой акции и к этой инициативной группе не имеет»,– сказала госпожа Нечаева. Она отметила, что сейчас будет решаться вопрос об обжаловании действий силовиков по отношению к депутату.

Антон Картавин является независимым депутатом, входит в состав постоянных комиссий горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству и по городскому хозяйству. В прошлом году суд удовлетворил иск полиции к организаторам январской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального – с блогера Тимура Ханова и Антона Картавина суд солидарно взыскал 3,024 млн руб.

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Анна Егорова