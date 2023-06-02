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Коммерсантъ FM
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В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ожидающейся грозы с градом. Гидрометцентр предупредил, что порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Предупреждение в Москве действует с 13:00, в области — с 9:00 сегодня, 2 июня, и до 21:00.

По прогнозу синоптиков, в столице будет 21–23°C (в Подмосковье — 18–23°C), облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Завтра, 3 июня, температура в Москве резко опустится до 12–14°C (в Подмосковье — до 12–17°C), также будет облачно, и прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный.

Лаура Кеффер

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