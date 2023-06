Англо-советский шпионский треугольник

Дело Профьюмо — один из самых громких политических и сексуальных скандалов в истории Великобритании. Часть документов по этому делу, хранящихся в британских архивах, засекречена до 2048 года. Шестьдесят лет назад, 4 июня 1963 года, военный министр Великобритании Джон Профьюмо подал в отставку, признав, что лгал членам Палаты общин по поводу своих отношений с юной моделью и танцовщицей Кристиной Килер. Но ложь и «аморалка» — только одна часть этой запутанной истории. Другая часть — шпионская. Еще одним любовником Кристины был советский военный разведчик Евгений Иванов.

Кристина Килер (справа) со Стивеном Уардом, Мэнди Райс-Дэвис (слева внизу) и Паулой Хамильтон-Маршалл (справа внизу)

Фото: AP

Фото: AP Кристина Килер (справа) со Стивеном Уордом, Мэнди Райс-Дэвис (слева внизу) и Паулой Хамильтон-Маршалл (справа внизу)

Фото: AP

Многие участники «дела Профьюмо» и их близкие написали мемуары. Правда, в силу профессии или личных особенностей эти люди были склонны к вранью. Их рассказы часто противоречат друг другу, а порой выглядят абсолютно неправдоподобно. Более или менее ясны даты и факты. Остальное — версии.

Начнем с главной героини скандала. Вот, что рассказывала о своей жизни Кристина Килер в написанной в соавторстве с Дугласом Томпсоном книге с очень удачным названием «Секреты и ложь» («Secrets and Lies», в разных изданиях полное название книги различается).

Она родилась 22 февраля 1942 года. Ее отца в детстве бросила мать, мальчик какое-то время воспитывался в приюте, затем побывал в нескольких приемных семьях. Когда Кристине было три года, он оставил их с матерью. Девочку воспитывали мама и бабушка. В свое время дедушка по материнской линии пытался убить бабушку на глазах у детей, после чего был отправлен в психиатрическую больницу, а мать Кристины попала в приют, где пробыла до 15 лет. После развода родителей у Кристины появился отчим — Эдвард Хьюиш. Семья жила в деревне Рейсбери в графстве Беркшир, в доме, который был переделан из двух старых железнодорожных вагонов.

Семья жила очень бедно. В 12-летнем возрасте Кристина начала подрабатывать, разнося по утрам газеты. В 15 лет через бюро по трудоустройству стала получать заказы на участие в показах моделей одежды в демонстрационном зале в Лондоне. В 16 лет сделала аборт. В 17 лет приехала в Лондон. Работала гардеробщицей и барменом в греческом ресторане Angelo`s. Там Кристина познакомилась с танцовщицей из кабаре Murray`s и перешла туда работать. Танцуя полуголой, получала 8 фунтов 10 шиллингов в неделю (что соответствует примерно 250 современным фунтам стерлингов). По словам Килер, это был «клуб высокого класса», он был единственным в Лондоне начала 1960-х годов «не местом для съема».

Кристина Килер на сцене кабаре Murray`s. 1960 год

Фото: AP

Фото: AP Кристина Килер на сцене кабаре Murray`s. 1960 год

Фото: AP

В кабаре Кристина познакомилась с одним из «членов клуба» — Стивеном Уордом. Уорд снимал коттедж в Кливдене, имении семьи Астор, одной из богатейших в Великобритании. Вскоре Кристина побывала у него в гостях, затем стала посещать его регулярно, а впоследствии и вовсе поселилась в Кливдене, уволившись из кабаре. Друживший с Уордом депутат Палаты лордов виконт и барон Уильям Астор при встречах с Кристиной постоянно пытался ущипнуть ее за задницу.

Стивен Уорд был практикующим остеопатом — модным, популярным, имел множество высокопоставленных клиентов, в числе которых были Уинстон Черчилль и принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Уильям Астор в благодарность за лечение сдавал ему коттедж всего за 1 фунт стерлингов в год. Уорд был хорошим художником. Он рисовал членов королевской семьи для еженедельника Illustrated London News, по заказу газеты Daily Telegraph делал зарисовки с судебного процесса в Иерусалиме над «архитектором холокоста» Адольфом Эйхманом. Уорд пользовался успехом у женщин.

Популярна версия о том, что он был сутенером Кристины. Она сама описывает отношения с ним как чисто платонические, дружеские. При этом Килер иногда участвовала в разгульных секс-вечеринках, которые устраивал Уорд.

По утверждению Кристины, он хорошо знал сексуальные пристрастия многих представителей британского высшего общества, имел коллекцию компрометирующих рисунков и фотографий.

Кристина меняла мужчин, работала манекенщицей, то расставалась с Уордом, то возвращалась к нему. В ноябре 1960 года она встретила его в кафе в компании с главным редактором Daily Telegraph Колином Кутом и помощником военно-морского атташе СССР в Великобритании Евгением Ивановым. Уорд сказал, что не может с ней говорить. Кут впоследствии писал, что это он познакомил Уорда с Ивановым, чтобы Уорд мог получить въездную визу в СССР и нарисовать портрет Хрущева. (Разные источники приводят разные версии и даты знакомства Уорда и Иванова.)

В начале 1961 года Стивен Уорд переехал в Лондон, в дом 17 по улице Уимпол-Мьюз, находившийся в нескольких минутах ходьбы от его остеопатического кабинета. В доме 17 поселились также Кристина Килер и ее подруга Мэнди Райс-Дэвис.

Дом 17 по Уимпол-Мьюз

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Дом 17 по Уимпол-Мьюз

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Дом стал штаб-квартирой шпионской сети, эпицентром событий, названных впоследствии делом Профьюмо. По мнению Килер, с Уордом, помогавшим советской разведке, сотрудничали генеральный директор MI5 (британская контрразведка) сэр Роджер Холлис и сэр Энтони Блант (согласно другим источникам, Блант перестал работать на советскую разведку в 1951 году). Они приходили в дом 17. Бывал там в гостях и Евгений Иванов, но он никогда не пересекался с Холлисом или Блантом.

Барон, ветеран, депутат

Джон Деннис Профьюмо родился в 1915 году в Лондоне, в семье дипломата и юриста Альберто Пьера Энтони Профьюмо, 4-го барона Профьюмо. Предки Джона были выходцами из Италии, дворянами Сардинского Королевства. Джон окончил престижную частную школу для мальчиков Харроу и Брейзноуз-колледж Оксфордского университета. В студенческие годы вступил в партию консерваторов.

В 1939 году Джон Профьюмо поступил в Королевский бронетанковый корпус в звании второго лейтенанта. Служил в Северной Африке, в 1944-м участвовал в высадке союзных войск в Нормандии, затем служил в Италии, руководил британской военной миссией в Японии. Стал офицером ордена Британской империи, был награжден американской медалью «Бронзовая звезда». Службу закончил в 1950 году в звании бригадира (выше полковника, ниже генерал-майора). 3 марта 1940 года, в период службы в армии, был избран в Палату общин от Консервативной партии, представлял округ Кеттеринг. 25-летний Джон был в то время самым молодым депутатом. 27 марта, после смерти отца, он стал 5-м бароном Профьюмо.

В 1945 году барон проиграл парламентские выборы кандидату от лейбористов, но в 1950-м снова был избран в Палату общин — на этот раз от родины Шекспира, города Стратфорд-апон-Эйвон. Во время предвыборной кампании Профьюмо критиковал правительство лейбористов за рост стоимости жизни и заявлял, что в Лейбористской партии берут верх левые силы, что грозит стране коммунизмом.

Начиная с 1952 года Джон Профьюмо занимал должности парламентского секретаря при различных министерствах, в июле 1960-го был назначен военным министром.

8–9 июля 1961 года у Асторов в Кливдене проходил прием в честь президента Пакистана Мухаммада Айюб-хана. Гостей было около 40 человек, в том числе несколько депутатов парламента, военный министр Джон Профьюмо с супругой, бывшей актрисой Валери Хобсон. Уорд и Килер тоже были в Кливдене.

Слева направо: владелец авиационной компании Hawker Aircraft сэр Томас Сопвич, начальник Имперского Генерального штаба фельдмаршал сэр Фрэнсис Фестнинг и военный министр Джон Профьюмо на показе военной техники. Октябрь 1961 года

Фото: Jimmy Sime / Central Press / Getty Images

Фото: Jimmy Sime / Central Press / Getty Images Слева направо: владелец авиационной компании Hawker Aircraft сэр Томас Сопвич, начальник Имперского Генерального штаба фельдмаршал сэр Фрэнсис Фестнинг и военный министр Джон Профьюмо на показе военной техники. Октябрь 1961 года

Фото: Jimmy Sime / Central Press / Getty Images

В субботу, 8 июля, погода была жаркой. Кристина Килер решила искупаться в бассейне. Она не взяла с собой купальник, предложенный хозяевами купальник ей не подошел, поэтому Кристина плавала голой. Сначала у бассейна не было никого, кроме Стивена Уорда. Потом появились Уильям Астор и Джон Профьюмо.

Кристина вылезла из бассейна, пыталась прикрыться маленьким полотенцем. Не совсем трезвые Астор и Профьюмо стали за ней гоняться, чтобы с нее это полотенце стянуть. Кристина, которая тоже выпила, хохотала, получая удовольствие от происходящего.

Профьюмо предложил ей провести экскурсию по главному зданию имения. Во время «экскурсии» он продолжал с ней заигрывать.

По утверждению Кристины, Уорд использовал интерес министра к ней для того, чтобы похитить секретные документы, а также хотел, чтобы она узнала у Профьюмо секретную информацию — о дате получения ФРГ ракет с ядерными боеголовками.

Его звали Иванов. Евгений Иванов

Евгений Иванов

Фото: Keystone / Getty Images

Фото: Keystone / Getty Images Евгений Иванов

Фото: Keystone / Getty Images

Евгений Михайлович Иванов родился в 1926 году в Пскове. Писатель, историк спецслужб, «друг и коллега» Иванова, автор статей и книг о нем Геннадий Соколов утверждал, что Иванов приходился праправнуком фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову по материнской линии. В составленной краеведом Георгием Ровенским «Росписи потомков светлейшего князя Смоленского Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и его супруги светлейшей княгини Екатерины Ильиничны, урожденной Бибиковой» (2-е издание вышло в 2013 году) такого праправнука найти не удалось. Единственный человек с такой фамилией, упомянутый в росписи,— торговый работник Алла Эрнестовна Иванова. Но она не потомок, а жена потомка. И родилась в 1965 году, на четыре десятилетия позже Евгения Иванова. Фамилии Каурова (девичья фамилия матери Иванова) в росписи тоже нет.

Теоретически очень дальним родственником фельдмаршала разведчик все же мог быть. Анна Юрьевна Голенищева-Кутузова, троюродная тетка Михаила Илларионовича, была замужем за флотским капитан-лейтенантом Андреем Беклешовым, а род Беклешовых состоял в родстве с Кауровыми.

Английское издание книги «Голый шпион» с предисловием Кристины Килер

Фото: Blake Publishing

Фото: Blake Publishing Английское издание книги «Голый шпион» с предисловием Кристины Килер

Фото: Blake Publishing

Евгений Иванов окончил школу в эвакуации в Свердловске в 1943 году, Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1947-м. Согласно книге Соколова «Голый шпион» (первое издание книги на английском языке было подписано двумя фамилиями — Иванова и Соколова), во время учебы во Владивостоке Иванов проходил боевую морскую практику на «противолодочном корабле» «Смоленск» (другие источники называют это судно грузопассажирским пароходом, а упомянутый в книге «минный тральщик» «Трансбалт», потопленный в результате торпедной атаки американской подлодкой, в других источниках называется транспортом). В книге также сообщается: «после окончания войны мое училище перевели из Владивостока в Баку, на Каспийское море». Тихоокеанское училище никто никуда не переводил, а в Баку было свое училище — Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное. В момент окончания училища, согласно книге, Иванов «стоял на плацу Высшего военно-морского училища имени Фрунзе» (с 1942 по 1944 год бакинское училище действительно входило в состав эвакуированного из Ленинграда училища имени Фрунзе, но Иванов закончил учебу в 1947-м).

В общем, после окончания какого-то училища он служил на линкоре «Севастополь» Черноморского флота. В 1949 году старшего лейтенанта Иванова вызвали в штаб Черноморского флота и предложили продолжить учебу в Военной академии Советской армии. Еще цитата из «Голого шпиона»: «Вся работа Академии Советской армии была строжайше засекречена. Ее выпускники становились кадровыми разведчиками легальных и нелегальных резидентур ГРУ за рубежом, руководящими работниками разведывательных служб в действующих частях регулярной армии, а также сотрудниками центрального аппарата Главного разведывательного управления».

После окончания академии с красным дипломом в 1953 году Иванов женился на Майе Горкиной, дочери секретаря президиума Верховного совета СССР Александра Горкина (согласно книге «Голый шпион», с Майей Иванова познакомил его приятель, женатый на ее сестре, в других источниках нет сведений о том, что у Горкина была еще одна дочь). Вскоре после свадьбы капитан-лейтенанта Иванова с супругой направили по линии ГРУ в советское посольство в Норвегии, где он проработал в должности заместителя военно-морского атташе до 1959 года.

Там он, по советской версии, украл секретный план нападения на СССР у американского полковника, завербовал двух высокопоставленных офицеров военно-морских сил Норвегии и научился играть в бридж, что впоследствии очень помогало ему заводить полезные связи в Великобритании, куда капитан третьего ранга Иванов был направлен в начале 1960 года помощником военно-морского атташе посольства (в 1961-м ему было присвоено звание капитана второго ранга).

Согласно данным британской контрразведки, в Норвегии Иванова задерживала полиция за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Два романа

9 июля 1961 года, в воскресенье, в Кливден по приглашению Уорда приехал новый гость — Евгений Иванов. Начавшийся накануне праздник продолжался. Продолжалось и веселье у бассейна. На этот раз Кристина не забыла свой купальник. И забавы были приличнее, чем в субботу. Сначала мужчины соревновались, кто быстрее переплывет бассейн. Выиграл Профьюмо, сжульничав: в мелкой части бассейна он шел по дну ногами.

Следующее соревнование — кто из мужчин быстрее пересечет бассейн или хотя бы продержится на плаву с женщиной на спине или на шее. Кристина оседлала Профьюмо. Победителя определить не удалось.

На обратном пути в Лондон Кристина ехала в одной машине с Ивановым. Тот рассказал, что в СССР такие дома, как у Асторов, принадлежат народу, а не отдельным людям, что автобусы в Советском Союзе ходят без кондуктора, так как все советские люди — честные, а гомосексуалистов в СССР нет.

В Лондоне Иванов пригласил Кристину к себе домой. Они пили водку, он продолжал рассказывать о том, как замечателен Советский Союз, потом они занялись сексом — на полу. По утверждению Килер, это был единственный раз. Иванов утверждал, что был и второй.

В среду, 12 июля, Джон Профьюмо позвонил Кристине Килер и пригласил ее на автомобильную прогулку по Лондону. Несколько дней спустя они впервые занялись сексом в гостиной дома 17 по Уимпол-Мьюз. О сексе с Профьюмо Килер писала так: «вначале очень тихо, потом постепенно нарастало удовольствие, и все заканчивалось прежде, чем я успевала это осознать». Сведения о том, сколько продлился их роман, противоречивы.

Шпионаж. Британская версия

В книге британского историка спецслужб Кристофера Эндрю «Defence of the Realm: The Authorized History of MI5» (в издании книги, предназначенном для США, первые слова названия слегка отличаются — «Defend the Realm») со ссылкой на архивы MI5 приводится следующая информация.

В начале 1961 года Британское адмиралтейство обращалось в британский МИД с просьбой выразить протест советскому посольству по поводу поведения Иванова. Глава военно-морской разведки сообщал в MI5 19 января 1961 года о слабых сторонах характера Иванова, особенно заметно проявляющихся под влиянием алкоголя: «неосмотрительность, потеря самоконтроля, жажда женщин и бестактное бахвальство».

В одном из документов контрразведки есть такие слова: «Хотя несомненно привлекательная Килер была пустоголовой и лживой. Иванову не нужно было спать с ней, чтобы это выяснить».

В начале 1961 года MI5 стало известно, что человек по фамилии Уорд пытается установить дружеские отношения с Ивановым, хвастаясь своими связями в высшем обществе. Первоначально контрразведчики нашли не того Уорда, а его полного тезку. С правильным Уордом сотрудник спецслужбы, действовавший под псевдонимом Вуд, встретился 8 июня. В отчете по результатам встречи сообщалось, что Уорд не скрывает, что общается с Ивановым, высказывает странные идеи и не представляет угрозы для национальной безопасности.

12 июля Вуд и «правильный» Уорд снова встретились. Уорд рассказал, что Иванов и Кристина Килер несколькими днями ранее выпили на двоих две бутылки виски. На той же вечеринке присутствовал и министр Профьюмо.

9 августа 1961 года секретарь Кабинета министров сэр Норман Брук встретился с министром Профьюмо и предупредил его, что Уорд может попытаться узнать у него какую-нибудь информацию, чтобы передать Иванову. Военный министр прервал все контакты с Уордом. Но уже после этого с остеопатом общались представители Министерства иностранных дел, передавая через него неофициальную информацию посольству СССР.

Во время Карибского кризиса в октябре 1962 года Уорда снова использовали в качестве конфиденциального связного между СССР и Великобританией — утверждается, что по инициативе советской стороны. MI5 несколько раз предупреждала МИД об опасности контактов с Уордом.

В интервью газете Today Уорд заявлял, что встречался с Ивановым и советником-посланником Виталием Логиновым, а полученную от них информацию передал в МИД, после чего та дошла до премьер-министра Великобритании.

Генеральный директор MI5 Роджер Холлис 28 марта 1963 года говорил министру внутренних дел Генри Бруку, что контрразведка интересуется только Ивановым и его контактами, а не девицами Уорда.

Сведения о том, когда британские спецслужбы узнали о романе министра Профьюмо с Кристиной Килер, противоречивы. По одним данным, это случилось еще в 1961 году, и контрразведчики даже посылали анонимные письма жене министра, чтобы та положила конец его роману на стороне. По другим — это произошло лишь в начале 1963-го, когда тайный роман для многих уже перестал быть тайным.

Подвиги разведчика. Советская версия

Евгений Иванов с 1963 года до своей отставки в 1981 году занимал в ГРУ должность начальника управления

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Фото: Grigory Dukor / Reuters Евгений Иванов с 1963 года до своей отставки в 1981 году занимал в ГРУ должность начальника управления

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Из книги Геннадия Соколова «Шпион номер раз»:

«Получаемые им сведения были настоящим кладезем компромата на сильных мира сего. Использование этих данных советской разведкой сулило многообещающие перспективы.

Завсегдатай высшего общества, он сумел дискредитировать ряд высокопоставленных особ, в частности, такого влиятельного закулисного политика Великобритании, как лорд Астор. Собранный нашим героем компромат поставил под удар и Дом Виндзоров, в частности, супруга английской королевы — герцога Эдинбургского и сестру Елизаветы II — принцессу Маргариту. Под угрозой использования скандального компромата и последующей дискредитации желтой прессой оказался и тогдашний президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди.

В грозные дни Берлинского и Карибского кризисов "мистер Айванофф" благодаря своим контактам установил тайный канал связи между Лондоном и Кремлем, работая на предотвращение ядерной войны…

Своим романом с любовницей британского военного министра Кристиной Килер он разрушил карьеру мечтавшего о премьерстве военного министра Джона Профьюмо и "сверг" неугодное Москве консервативное правительство Гарольда Макмиллана, открыв путь к власти любимчику Кремля лидеру лейбористов Гарольду Вильсону».

Неразборчивость в связях

Стивен Уорд и Кристина Килер

Фото: Daily Mirror / MSI / Mirrorpix / Getty Images

Фото: Daily Mirror / MSI / Mirrorpix / Getty Images Стивен Уорд и Кристина Килер

Фото: Daily Mirror / MSI / Mirrorpix / Getty Images

Шпионско-сексуальный скандал начался с мелочей.

В октябре 1961 года в лондонском кафе El Rio Кристина Килер купила марихуану у «лысоватого выходца из Вест-Индии в рубашке кричащей расцветки» — джаз-певца и наркоторговца Алойзиуса (Лаки) Гордона. Она оставила ему свой номер телефона, и Лаки начал искать встречи с ней. После того как встреча состоялась, Гордон, по утверждению Килер, зазвал ее к себе домой под фальшивым предлогом и, угрожая ножом, изнасиловал, после чего почти сутки удерживал ее у себя.

Алойзиус «Лаки» Гордон

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Алойзиус «Лаки» Гордон

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

В дальнейшем она старалась избегать встреч с Гордоном. В сентябре 1962 года Кристина Килер познакомилась с Джонни Эджкомбом — промоутером джазовой музыки, приторговывавшим марихуаной, и поселилась у него. В октябре того же года в клубе Flamingo Эджкомб, столкнувшись с Гордоном, порезал ему лицо ножом. Пострадавшему врачи наложили 17 швов. Когда швы были сняты, Гордон отослал их Кристине, пообещав в письме, что ей наложат 34 шва.

Затем Кристина вернулась в квартиру Стивена Уорда. 14 декабря 1962 года Джонни Эджкомб выпустил семь пуль в дверь квартиры Уорда, после того как Кристина отказалась выйти и поговорить с ним. Эджкомб был арестован.

Джонни Эджкобм (на фото слева)

Фото: Terry Fincher / Express / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Terry Fincher / Express / Hulton Archive / Getty Images Джонни Эджкобм (на фото слева)

Фото: Terry Fincher / Express / Hulton Archive / Getty Images

Килер, по ее словам, опасалась, что на суде ей придется отвечать на вопросы о сексе с представителем другой расы (Эджкомб был темнокожим). Она стала искать кого-нибудь, кто может помочь ей с адвокатом. Перед рождественскими праздниками 1962 года Килер познакомилась в ночном клубе с Джоном Льюисом, бывшим депутатом парламента от лейбористов. Он пообещал ей помощь, а она рассказала ему о своем знакомстве с Профьюмо и Ивановым. У Льюиса были личные счеты с Уордом. Полученный от Килер компромат Льюис вместе со своим соратником по партии Джорджем Уиггом использовал против Уорда и Профьюмо. Делом занялась полиция, по парламенту поползли слухи, о романе военного министра с юной манекенщицей узнали газетчики.

ГРУ отреагировало на происходящее оперативно. 22 января 1963 года Евгений Иванов был срочно отозван на родину.

Килер попыталась продать свою историю газетчикам. Уорд и Профьюмо сумели запугать владельцев таблоидов судебным преследованием. Пресса могла лишь намекать на скандальную историю.

14 марта начался суд над Эджкомбом. Килер скрылась из Лондона, уехала в Испанию.

15 марта газета Daily Express сообщила, что Профьюмо попросил главу Кабинета министров об отставке «по личным обстоятельствам». Профьюмо это сообщение опроверг. 22 марта на заседании Палаты общин он сделал «личное заявление»: «Мы с женой познакомились с мисс Килер на вечеринке в июле 1961 года в Кливдене. Среди гостей был доктор Стивен Уорд, с которым я уже был шапочно знаком, и мистер Иванов, атташе русского посольства. Мы с женой встречались с мистером Ивановым всего еще один раз — на официальном приеме в честь майора Гагарина в советском посольстве… В июле—декабре 1961 года я встречался с мисс Килер примерно полдюжины раз, на квартире доктора Уорда, куда я приходил повидаться с ним и его друзьями. У нас с мисс Килер были дружественные отношения. В моем знакомстве с мисс Килер не было никакой непристойности».

Валери Хобсон, супруга Джона Профьюмо, пожимает руку Юрию Гагарину на приеме в честь первого космонавта в посольстве СССР в Лондоне. На приеме присутствовали и Джон Профьюмо, и Евгений Иванов

Фото: Bob Dear / AP

Фото: Bob Dear / AP Валери Хобсон, супруга Джона Профьюмо, пожимает руку Юрию Гагарину на приеме в честь первого космонавта в посольстве СССР в Лондоне. На приеме присутствовали и Джон Профьюмо, и Евгений Иванов

Фото: Bob Dear / AP

1 апреля 1963 года британская полиция начала расследование против Стивена Уорда. Тем временем Кристина Килер вернулась в Лондон. За неявку на суд ее оштрафовали всего на £40. Еще находясь в Испании, она получила £1500 за интервью газете Daily Express, и газетчики предлагали ей за новые интервью еще большие деньги. Британская полиция допросила ее по делу Уорда. Она рассказала о своей связи с Профьюмо.

18 апреля на Килер напали. Она обвинила в нападении Лаки Гордона, который заявлял о своей невиновности. Гордон был приговорен к трем годам тюрьмы, впоследствии приговор был отменен.

31 мая 1963 года Профьюмо с супругой отправился на отдых в Венецию. В отеле он получил письмо с просьбой немедленно вернуться в Лондон. Профьюмо признался жене в романе с Килер, а 4 июня сознался и коллегам и подал в отставку с поста военного министра. Об отставке было объявлено на следующий день.

3 июля Стивен Уорд был привлечен к судебной ответственности по обвинению в проживании за счет доходов, полученных от занятия проституцией Кристины Килер и Мэнди Райс-Дэвис в 1961–1962 годах. 31 июля того же года он был найден в бессознательном состоянии — в результате передозировки барбитуратами. Уорд был заочно признан виновным, но скончался до вынесения приговора.

Кристина Килер по дороге на суд над Стивеном Уардом

Фото: AP

Фото: AP Кристина Килер по дороге на суд над Стивеном Уордом

Фото: AP

В разгар скандала премьер-министр Гарольд Макмиллан попросил главу MI6 Дика Уайта выяснить, не было ли дело Профьюмо устроено КГБ СССР с целью дискредитации британского правительства (в 1984 году Уайт рассказал об этом Кристоферу Эндрю). Проверка показала несостоятельность этой версии.

После отставки Профьюмо Макмиллан записал в дневник: «Не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал такое эмоциональное напряжение. Даже Суэц был "чистым" — война и политика. А здесь была только "грязь"».

Премьер-министр заверил парламент, что будет проведено тщательное расследование дела Профьюмо. Оно было поручено «хозяину свитков» (титул главы Государственного архива, являющегося председателем Апелляционного суда) лорду Альфреду Томпсону (Тому) Деннингу. Тот позднее вспоминал: «Я встречался с министрами, сотрудниками контрразведки, сплетниками и проститутками. Все они входили через заднюю дверь, тайными путями, чтобы их не заметили газетчики. Часть услышанных мной свидетельств были столь отвратительны — даже для моего изощренного ума — что я отсылал прочь стенографисток, записей никто не делал».

Когда разразился скандал, Кристина Килер обзавелась телохранителем — Робином Друри

Фото: AP

Фото: AP Когда разразился скандал, Кристина Килер обзавелась телохранителем — Робином Друри

Фото: AP

Доклад Деннинга по итогам расследования был представлен парламенту в сентябре 1963 года.

Главный вывод доклада был таков: дело Профьюмо не создавало угрозы для государственной безопасности, все ограничивалось аморальным поведением министра.

10 октября премьер-министр Макмиллан перенес операцию по поводу рака простаты, 18 октября подал в отставку — по состоянию здоровья, хотя скандал вокруг дела Профьюмо, вероятно, сыграл свою роль.

Эпилог

Доклад лорда Деннинга по итогам расследования обстоятельств дела Профьюмо стал бестселлером

Фото: George Freston / Getty Images

Фото: George Freston / Getty Images Доклад лорда Деннинга по итогам расследования обстоятельств дела Профьюмо стал бестселлером

Фото: George Freston / Getty Images

Кристина Килер в декабре 1963 года признала себя виновной в даче ложных показаний на суде над Лаки Гордоном, была приговорена к девяти месяцам лишения свободы, отсидела шесть месяцев. Впоследствии она дважды была замужем, родила по ребенку от каждого брака. Умерла в 2017 году от хронической обструкционной болезни легких.

Джон Профьюмо, обладая огромным состоянием, не нуждался в деньгах. После отставки он занимался волонтерством в благотворительной организации Toynbee Hall. Скончался в 2006-м на 92-м году жизни.

Евгений Иванов развелся с женой вскоре после возвращения в СССР в 1963 году, до 1991-го продолжал службу в ГРУ. Летом 1993 года газета Sunday Express устроила в своем корпункте в Москве ностальгическую встречу Евгения Иванова и Кристины Килер. Иванов скончался в январе 1994 года. По некоторым данным, причиной смерти было злоупотребление спиртным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кристина Килер (слева) и Бриджит Фонда, исполнившая роль Мэнди Райс-Дэвис в фильме «Скандал», посвященном делу Профьюмо, на премьере фильма. 1989 год Фото: Mario Suriani / AP Иэн Маккеллен в роли Джона Профьюмо и Джоан Уолли в роли Кристины Килер в фильме «Скандал» Фото: Miramax Джоан Уолли в роли Кристины Килер и Йерун Краббе в роли Евгения Иванова в фильме «Скандал». Краббе было привычно играть советских разведчиков. За два года до «Скандала» он сыграл генерала Коскова в фильме «Искры из глаз» (15-й фильм эпопеи о Джеймсе Бонде) Фото: British Screen Productions Слева направо: Шарлотта Спенсер («Кристина Килер»), Александер Хэнсон («Стивен Уорд»), Эндрю Ллойд Уэббер и Шарлотта Блэкледж («Мэнди Райс-Дэвис») выходят на поклон после премьеры мюзикла Уэббера «Стивен Уорд». 2013 год Фото: David M. Benett / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Кристина Килер (слева) и Бриджит Фонда, исполнившая роль Мэнди Райс-Дэвис в фильме «Скандал», посвященном делу Профьюмо, на премьере фильма. 1989 год Фото: Mario Suriani / AP Иэн Маккеллен в роли Джона Профьюмо и Джоан Уолли в роли Кристины Килер в фильме «Скандал» Фото: Miramax Джоан Уолли в роли Кристины Килер и Йерун Краббе в роли Евгения Иванова в фильме «Скандал». Краббе было привычно играть советских разведчиков. За два года до «Скандала» он сыграл генерала Коскова в фильме «Искры из глаз» (15-й фильм эпопеи о Джеймсе Бонде) Фото: British Screen Productions Слева направо: Шарлотта Спенсер («Кристина Килер»), Александер Хэнсон («Стивен Уорд»), Эндрю Ллойд Уэббер и Шарлотта Блэкледж («Мэнди Райс-Дэвис») выходят на поклон после премьеры мюзикла Уэббера «Стивен Уорд». 2013 год Фото: David M. Benett / Getty Images

Делу Профьюмо посвящен кинофильм 1989 года «Скандал», мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Стивен Уорд» и песня Юза Алешковского «Лондон — милый городок».

Алексей Алексеев