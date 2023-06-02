Экономика показала стагнацию

В Татарстане за первый квартал 2023 года почти на четверть сократился объем отгруженных товаров. Оборот производственных организаций республики сократился почти на 10%. Вместе с тем, как отчитались чиновники, индекс промышленного производства на 0,3% превысил показатель прошлого года за аналогичный период. По мнению экспертов, такой рост находится в рамках статистической погрешности и его «не следует воспринимать, как рывок промпроизводства, как восстановление». По их мнению, это свидетельствует о стагнации экономики и что регион «переживает последствия санкций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: president.tatarstan.ru, Коммерсантъ Фото: president.tatarstan.ru, Коммерсантъ

По данным Татарстанстата, индекс промышленного производства в регионе в январе–марте 2023 года составил 100,3%. Это значит, что в сравнении с первым кварталом прошлого года объемы промпроизводства не изменились.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий за отчетный период составил 972,1 млрд руб. Это на 22,6% меньше, чем за первый квартал 2022 года. Также на 8,9% снизился оборот производственных организаций республики — до 2,18 трлн руб. Отметим, что в первом квартале прошлого года рост по этим показателям составил 47% и 26,2% соответственно.

Снижение объемов наблюдается в первую очередь в обрабатывающих отраслях. Так, объемы производства текстильных изделий в первом квартале сократились на 24,5%. Производство химических веществ — на 15%, производство лекарств — на 14%, производства изделий из дерева — почти на 40%. В то же время наблюдается рост производства компьютерных и оптических изделий (+64%), производства электрического оборудования (+49%) и автотранспортных средств (+8%). Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,9%.

Татарстанстат отчитался об увеличении объемов продукции сельского хозяйства. Рост в отрасли составил 3,6% — до 52,8 млрд руб. в первом квартале. Объемы строительных работ увеличилась на 20,5% — до 82 млрд руб. Однако оборот розничной торговли сократился на 0,3% — до 304,7 млрд руб.

По большинству экономических показателей Татарстан остается лидером в Приволжском федеральном округе. Однако темпы роста промышленного производства в других регионах оказались более высокими. Например, в Кировской области они составили 16,8%, в Чувашии — 12%, в Марий Эл — 5,6%. В то же время четыре региона показали отрицательную динамику (Ульяновская область, Мордовия, Пермский край, Башкирия), а в Самарской области промышленное производство стагнировало.

Как сообщал „Ъ“, в 2022 году, несмотря на санкции западных стран, объемы промышленного производства в Татарстане выросли на 6,6%. Тогда предприятия республики отгрузили продукции на 4,62 трлн руб. При этом в добыче полезных ископаемых рост оставил 5,2%, а в обрабатывающем секторе — 8,2%. Валовый территориальный продукт вырос на 6% и достиг 3,865 трлн руб.

Ожидается, что в 2023 году ВРП Татарстана вырастет на 0,8%. Индекс промышленного производства должен составить 0,7%. Власти также ожидают роста объемов продукции сельского хозяйства, оборота розничной торговли. Объемы строительных работ, согласно прогнозу социально-экономического развития, останутся на уровне прошлого года.

Бюджет Татарстана на 2023 год сверстан с дефицитом 27,1 млрд руб. Однако по итогам первого квартала министерство финансов отчиталось об исполнении бюджета с профицитом в 35,2 млрд руб. В апреле профицит достиг уже 63 млрд руб.

На заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету министр финансов республики Радик Гайзатуллин сообщил, что ожидает сокращения налоговых поступлений в первом полугодии 2023 года. Только от «Татнефти» поступления могут сократиться на 8 млрд руб. Министр объяснил это падением цен на нефть, а также тем, что новые федеральные законы увеличивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который поступает в федеральный бюджет (это уменьшает налоговую базу для налога на прибыль, который поступает в казну региона). По словам министра, «нельзя сказать, что ситуация будет улучшаться».

«Рост промпроизводства на 0,3% за квартал находится в рамках статистической погрешности. Его не следует воспринимать, как рывок промпроизводства, как восстановление. Это скорее стагнация»,— говорит партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. При этом он считает, что «падение объемов отгруженной продукции почти на четверть говорит о том, что экономика региона тяжело переживает последствия санкций». «Вероятно, потребители промышленной продукции теряют свою платежеспособность и сокращают собственные производства»,— предположил он. Господин Терентьев прогнозирует, что «риски для промышленности Татарстана в основном будут связаны с санкциями против российского сырья и, соответственно, промышленности, обслуживающей этот сектор, а также с социальными кризисными явлениями последних двух лет». «Пройдет много лет, прежде чем импортозамещение в наукоемких отраслях промышленности сможет действительно восполнить дефицит, например, микропроцессоров и электронных плат. Татарстан продолжит опираться на нефтедобывающие предприятия, прибыль которых во многом будет зависеть от способности найти новые рынки сбыта в условиях санкций и потолка цен на сырье»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов