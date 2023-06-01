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Коммерсантъ FM
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Золото партиям

Госбюджет стал главной финансовой опорой политобъединений

Партии отчитались о доходах и расходах за первый квартал. По сравнению с прошлым годом их доходы немного выросли. Впрочем, произошло это в основном за счет «Единой России»: парламентская оппозиция больше полагается на госфинансирование, а непарламентские партии учатся обходиться без денег.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Центризбирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств политических партий в первом квартале 2023 года. В этот период парламентские партии получают госфинансирование по итогам выборов в Госдуму (152 руб. за каждый полученный партсписком голос, средства распределены по итогам прошедшей в 2021 году кампании). Традиционно поступления из бюджета играют основную роль в обеспечении жизнедеятельности парламентских партий, 2023 год не стал исключением. Больше всего — 4,27 млрд руб.— получила «Единая Россия». В качестве пожертвований партия собрала в семь раз меньше (581 млн руб.).

Впрочем, у остальных с привлечением внебюджетных средств дело обстояло еще хуже. Так, КПРФ получила 1,62 млрд руб. госфинансирования, а пожертвований в общей сложности 4,33 млн руб. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) заработала на выборах 638,67 млн руб., в то время как пожертвованиями собрала 3 млн руб. ЛДПР и «Новые люди» в первом квартале почти не имели никаких поступлений, кроме бюджетных средств (646,34 млн и 455,66 млн руб.).

Разумеется, полученные в первом квартале бюджетные средства партии потом тратят на протяжении всего года. Однако по итогам прошлого года госфинансирование «Единой России» составило более половины всего партийного бюджета — 4,3 млрд из 8,4 млрд руб. В бюджете «Новых людей» доля государственных денег составила 92% (456 млн из 493 млн руб.), у КПРФ — 94% (1,6 млрд руб. при общем объеме годового бюджета 1,7 млрд руб.). У ЛДПР этот показатель был чуть ниже — 87% (646 млн из 740 млн руб. годового «заработка»). Самой же высокой доля государственных денег оказалась у СРЗП — 98% (639 млн из 653 млн руб., поступивших в партийную казну).

Впрочем, по итогам этого года доля бюджетных средств в общей структуре доходов может несколько снизиться, по крайней мере в первом квартале партии смогли собрать в качестве пожертвований на 544 млн руб. больше, чем за тот же период прошлого.

В основном такой рост — заслуга «Единой России» (она в первом квартале нарастила объем полученных пожертвований на 538 млн руб.). А вот непарламентские партии начали финансовый год не слишком активно. «Яблоко» задекларировало поступления в размере 39,3 млн руб., подавляющая часть — пожертвования юрлиц. Остальные политобъединения не смогли собрать больше 10 млн руб. Ближе всех к этому рубежу подобралась Партия возрождения России, собравшая пожертвований на 7 млн руб. На третьем месте — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость с 5,8 млн руб. Любопытно, что ликвидированная 25 мая по иску Минюста из-за нехватки региональных отделений ПАРНАС получила в первом квартале 1 млн руб. пожертвований от физлиц. Еще девять партий задекларировали нулевые поступления в бюджет.

Традиционно одной из самых больших статей расходов является содержание региональных отделений и руководящих органов партии — на эти цели партийцы в четвертом квартале прошлого года потратили в общей сложности 442 млн руб. Самый дорогостоящий аппарат традиционно у «Единой России» (на него потрачено 300 млн руб.), меньше всего из парламентских партий тратили на содержание аппарата «Новые люди» — всего 5,5 млн руб.

Несмотря на отмену карантина, «Единая Россия» в этом году резко сократила бюджет на публичные мероприятия — с 84 млн до 18 млн руб. Зато аналогичная статья расходов резко выросла у КПРФ — с 996 тыс. до 2,9 млн руб. А вот СЗРП наращивала расходы на пропаганду: если в первом квартале прошлого года на нее потратили 23 млн руб., то в начале этого — уже 65 млн руб.

Политтехнолог Роман Смирнов полагает, что рост доходов партий на фоне событий, связанных со спецоперацией и санкциями, может отражать общий тренд на централизацию бюджетных процессов.

Если раньше этим отличалась прежде всего ЛДПР, то теперь и остальные партии предпочитают так или иначе проводить через Москву средства региональных отделений. Традиционно основную часть средств на региональные выборы собирали на местах и распоряжались ими также региональные отделения, напоминает эксперт. Те же недавно завершившиеся праймериз «Единой России» хоть и проводятся в электронном формате, однако требуют затрат, и довольно значительных. А вот рост расходов КПРФ на публичные мероприятия пока не вылился во что-то заметное на улицах, констатирует господин Смирнов, да и вряд ли это возможно в текущих условиях. Скорее всего, это будет реализовано как агитация в «лайтовом» формате — например, путем ее совмещения с местными праздниками, которые носят квазиполитический характер, или благотворительными мероприятиями.

Анастасия Корня

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