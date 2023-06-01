В Нижнем Новгороде капнут «Медом»

Девелопер «Андор» стал первой компанией, получившей в Нижнем Новгороде земельные участки в субаренду от регионального спецзастройщика «Дирекция по строительству» для строительства жилья. Дирекция не стала самостоятельно осваивать свободную территорию площадью свыше 6 га на Украинской улице, предоставленную ей как компенсационный участок за решение проблем обманутых дольщиков. «Андор» планирует построить новый ЖК «Мед». Площадка в Ленинском районе привлекательна еще и тем, что регион по концессии начал строить на Украинской улице школу на 825 учеников, хотя многие сомневаются, что она будет сдана в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Строительная компания «Андор» была выбрана в качестве инвестора для строительства группы жилых домов с автостоянками наУкраинской улице. Девелоперу на правах субаренды предоставлено 17 земельных участков общей площадью 6,1 га.

Отбор инвестора-субарендатора по неконкурентной процедуре проводил спецзастройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, дирекция получила территорию на Украинской в качестве компенсационных земельных участков за достройку проблемного многоквартирного дома на Светлогорской улице, который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Еще до его сдачи «Дирекция по строительству» решила сдать в субаренду бонусные участки. Детали сделки между областной компанией и «Андором» не раскрываются. По условиям отбора инвестор кроме арендной платы должен был возместить «Дирекции по строительству» 18,5 млн руб. затрат по договорам на технологическое присоединение к сетям.

Проект планировки территории в границах Украинской улицы и Комсомольского шоссе был утвержден в 2013 году. Изначально жилье там строила группа СУ-155, которую в регион пригласил предыдущий губернатор Валерий Шанцев и даже учредил с ней совместного государственно-частного уполномоченного застройщика.

Однако группа СУ-155 обанкротилась, оставив на Украинской улице два недостроенных дома ЖК «Первомайский», в 2016–2017 годах их достраивал «Российский капитал» как банк-санатор банкрота. Сейчас рядом с этими домами Корпорация развития Нижегородской области по концессии с областным правительством строит новую школу. Здание пока на уровне фундамента, но концессионер рассчитывает сдать школу уже в конце этого года, хотя многие депутаты сильно сомневаются в реальности этих сроков.

«Андор» как новый застройщик территории считает ее перспективной в первую очередь из-за строящегося учебного заведения. «Центром притяжения и развития района станет новая школа на 825 учеников. Поблизости расположен парк им. 1 Мая, стадион “Локомотив”, бассейн “Олимпиец” — инфраструктура хорошо подходит для занятий спортом и здорового образа жизни. Наш проект предусматривает строительство домов высотой до 27 этажей», — рассказали в компании, добавив, что проектируемый ЖК они назвали «Мед» как концепт «сладкой и притягательной жизни», и это название будет отражено во внешнем виде домов, стилизованной детской площадке и дизайне мест общего пользования.

Судя по ранее утвержденным параметрам, на которые согласился «Андор», на территории запланировано строительство шести многоквартирных домов с общей площадью квартир 81 тыс. кв. м и подземными паркингами на 729 машин.

Опрошенные участники рынка считают, что жилой комплекс «Андора» будет востребован уже потому, что территория расположена в заречной части Нижнего Новгорода, где сложился дефицит новых проектов. Один из застройщиков удивился, почему региональные власти не стали разыгрывать невостребованную дирекцией площадку на открытых торгах: «Публичное предложение всегда лучше непубличного».

В минимущества Нижегородской области ответили, что областной спецзастройщик, получивший компенсационные участки в целях жилищного строительства, по Земельному кодексу был вправе привлечь субарендатора на оговоренных условиях.

Роман Кряжев