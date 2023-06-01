В Петербурге резко сократились продажи в аптеках

Объем аптечных продаж в первый квартал текущего года сократился на 18% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом год. Всего товаров в аптеках Петербурга за первые три месяца было продано на сумму 419 млрд руб., пишет 1 июня «Деловой Петербург».

По данным DSM Group, объем продаж лекарств в упаковках упал на 21,2%. Коммерческий директор сети «Ригла» Наталья Бурдина отметила также, что в первом квартале в Петербурге и Ленобласти они отметили падение на 5,4% в денежном выражении и на 14% в упаковках.

Руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU добавила, что в городе и в пригородах на данный момент работают 2917 аптек. При этом 52% из них являются точками 15 аптечных сетей. За последний месяц их количество выросло — на 1,31%.

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