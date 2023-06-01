Микстурпоход

Противостояние прокуратуры Краснокамского городского округа и местных властей продолжается. Надзорный орган раскритиковал решение местной думы и администрации о приватизации муниципальной аптеки. После смены собственника единственная аптека, имевшая лицензию на продажу сильнодействующих препаратов, прекратила свою работу. Пациентам приходится ездить за необходимыми препаратами в Пермь, что, по мнению прокуратуры, нарушает право на льготное лекарственное обеспечение. Глава городского округа Игорь Быкариз утверждает, что ранее прокуратура не возражала против внесения аптеки в план приватизации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Дума Краснокамского городского округа на заседании 31 мая рассмотрела представление прокуратуры Краснокамского городского округа об устранении нарушений законодательства, допущенных при приватизации муниципальной аптеки.

Как указано в документе, имеющемся в распоряжении «Ъ-Прикамье», решение о приватизации аптеки было принято думой Краснокамского городского округа в прошлом году. В декабре 2022-го 100% доли ООО «Центральная городская аптека», принадлежавшей муниципалитету, за 12,4 млн руб. приобрел предприниматель Владимир Бушуев. Эти средства поступили в бюджет городского округа в январе 2023 года. После чего господин Бушуев стал собственником помещения аптеки в центре Краснокамска (Комсомольский проспект, 12), площадью 461,8 кв. м.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье» в Краснокамске, новый собственник решил провести в здании ремонт и закрыл аптеку. Как предполагает один из источников, вероятно, господин Бушуев решил расширить стоматологический кабинет, расположенный в том же здании.

Прокуратура указывает, что смена собственника привела к тому, что город лишился единственной аптеки, обладавшей лицензией на оборот наркотических средств. Следовательно, «продажа уставного капитала повлекла нарушение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение».

«Приватизация муниципальной аптеки влечет за собой негативные последствия, так как аптечный рынок — это рынок с высокой конкуренцией, где государственные (муниципальные) аптеки не только вступают в конкуренцию с частными, но и выполняют особые функции, например, реализуют препараты, содержащие наркотические и сильнодействующие вещества»,— отмечает надзорный орган в представлении.

Городской прокурор Михаил Третьяков на заседании думы заявил, что пациенты, нуждающиеся в сильнодействующих лекарствах, сейчас вынуждены ездить за ними в Пермь. «Люди три-четыре часа в очереди стоят»,— заявил господин Третьяков.

Глава округа Игорь Быкариз возразил, что, согласно действующему законодательству, муниципалитет не занимается вопросами предоставления лекарств, а только обеспечивает условия для оказания медицинской помощи. «Условия есть, в городе 20 аптек работает, возможность продажи лекарств существует. О проблеме знаем, ее решением занимается министерство здравоохранения Пермского края. У нас нет полномочий для ее решения»,— заявил глава. Он добавил, что когда городская аптека вносилась в план приватизации, у прокуратуры вопросов к этому решению не было. В ответ Михаил Третьяков заявил, что предполагалось, что после приватизации изменится только форма собственности, а аптека продолжит работу. Господин Быкариз возразил, что администрация не может влиять на решения, принимаемые собственником объекта.

Депутат Вадим Артемов заявил, что в сложившейся ситуации в равной степени виноваты администрация, прокуратура и сами думцы. «Это общая вина, не знали, что у нас такие лекарства продаются. Раньше их прямо в поликлиниках выдавали, никто не думал, что такая проблема может возникнуть»,— заявил депутат.

По итогам обсуждения думцы приняли представление к сведению и решили подготовить ответ о мерах, принимаемых для решения проблемы с доступом к сильнодействующим лекарствам.

Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией, отмечают, что представление прокуратуры было внесено на фоне конфликта, якобы существующего между Михаилом Третьяковым и Игорем Быкаризом.

Председатель думы Краснокамского городского округа Дмитрий Чеплыгин рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос о продаже сильнодействующих лекарств через сеть «Пермфармация». «Аптеки — это не полномочия муниципалитета, а бизнес. И бизнес сможет удовлетворить потребности людей в кратчайшие сроки. Сейчас „Пермфармация“ как раз получает лицензию»,— сообщил спикер. Он добавил, что возвращение здания аптеки в муниципальную собственность невыгодно городу. «12,4 млн руб. — существенная сумма для муниципального бюджета, и терять ее мы не хотим. Кроме того, издержки на возвращение здания в муниципальную собственность будут выше, чем сумма, полученная в результате приватизации»,— пояснил господин Чеплыгин.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Константин Кадочников