ЦОБу передадут за проезд

Вслед за объединением полномочий по благоустройству пермская мэрия концентрирует в одном ведомстве и функции обеспечения правопорядка. Для этого планируется создать новое МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ). В нем будут работать 150 инспекторов-контролеров, которые будут следить за тем, как жители оплачивают проезд в общественном транспорте и парковочные места, а также контролировать содержание систем видеонаблюдения и участвовать в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях. В гордуме поддерживают эту идею. По мнению экспертов, она соответствует общему тренду централизации полномочий госорганов, наметившемуся на фоне политической ситуации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми готовится внести в гордуму проект решения о перераспределении полномочий между тремя департаментами — общественной безопасности, транспорта, дорог и благоустройства. Согласно пояснительной записке (имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье»), предполагается, что к первому департаменту перейдет ряд функций двух других. В частности, у дептранса он заберет полномочия по контролю оплаты проезда в общественном транспорте. У департамента дорог и благоустройства — функции по контролю соблюдения правил пользования парковками и оплаты парковочных мест, а также по установке, содержанию, ремонту и демонтажу систем видеонаблюдения на территориях общего пользования.

Кроме того, в документе указано, что мэрия планирует ликвидировать свой контрольный департамент. Часть его полномочий также будет передана департаменту общественной безопасности. Это функции по мониторингу содержания территории Перми и оценке благоустройства города.

Реализовывать новые функции департамент безопасности будет через МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» и 150 инспекторов-контролеров, которые будут в нем работать. Ведомство будет создано в результате переименования и передачи под контроль этого департамента МУК «Административно-техническая инспекция города Перми» (АТИ), учредителем которого сейчас является конт­рольный департамент. Штат нового учреждения будет сформирован из сотрудников АТИ и части работников подведомственного департаменту транспорта МКУ «Гортранс». У ЦОБ будут межрайонные подразделения в каждом из семи районов Перми.

Помимо того что работники ЦОБ будут контролировать оплату проезда и соблюдение правил пользования парковками, их планируется привлекать к участию в обеспечении общественного порядка на культурно-массовых мероприятиях, организуемых городскими властями. Предполагается, что «эффект присутствия сотрудника МКУ „ЦОБ“ в форменной одежде» будет оказывать воздействие на потенциальных правонарушителей и служить профилактикой нарушений.

В пресс-службе администрации Перми, комментируя проект решения, отметили, что сейчас полномочия по обеспечению общественного порядка распределены между разными ведомствами мэрии. «Для более системного и оперативного решения возникающих вопросов планируется централизовать эти функции в рамках одного учреждения, подведомственного городскому департаменту общественной безопаснос­ти»,— пояс­нили в мэрии. В горадминистрации подчеркнули, что специалисты департамента всесторонне изучили опыт, имеющийся в других регионах. Например, в декабре прошлого года в Пермь для обмена опытом в сфере охраны общественного порядка приезжала делегация из Уфы, где действует аналогичный орган. Сотрудники учреждения «Центр общественной безопасности города Уфы» имеют служебные удостоверения, а также обеспечены форменной одеж­дой. В феврале 2023 года делегация Перми посетила Дагестан, где познакомилась с работой ситуационного центра Махачкалы. «Опыт коллег был обобщен и использован при разработке нормативных документов „Центра обеспечения безопасности города Перми“»,— рассказали в администрации.

Об идее учредить специальное ведомство, которое будет отвечать за безопасность, глава Перми Алексей Демкин заявил в декабре 2022 года. В своем telegram-канале мэр писал, что, по сути, планируется создать «муниципальную милицию», которая будет не подменять работу ведомств системы профилактики правонарушений, а дополнять ее, и позволит администрации активно влиять на правопорядок в городе.

С прошлого года городские власти, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, занимаются также централизацией полномочий по благоустройству. К лету все отвечающие за эту сферу МКУ при районных управах должны быть реорганизованы в единое учреждение. Такое решение объяснялось тем, что это должно повысить качество содержания и ремонта городских автомобильных дорог.

Депутат Пермской думы, член комитетов по социальной политике и городскому хозяйству Дмитрий Федоров сообщил, что возглавляемая им фракция партии «Справедливая Россия–Патриоты–За правду» собирается поддержать проект решения о централизации полномочий в сфере безопасности. «Конечно, сначала проект будет обсуждаться на заседаниях комитетов и совете думы. В целом я считаю, что это правильная инициатива. Сейчас функции по обеспечению правопорядка очень разобщены, а некоторые вообще не выполняются. Намного лучше, если появится единый орган, который будет отвечать за их исполнение. Думаю, тогда организация и координация этой работы станут гораздо качественнее, а эффективность мероприятий по обеспечению безопасности будет выше»,— считает господин Федоров.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, у желания мэрии объединить эти полномочия в одном учреждении, вероятно, есть и экономические мотивы: как правило, дешевле финансировать работу одного органа, чем выделять средства на выполнение этих же функций нескольким ведомствам. «Если в Уфе создание такого учреждения дало положительный экономический эффект, то почему бы не перенять этот опыт»,— рассуждает господин Борисенко. Он также обращает внимание, что сейчас в принципе наметился тренд на централизацию полномочий органов госвласти. «Это касается не только полномочий отдельных ведомств. Региональные власти, например, все чаще забирают себе отдельные функции администраций муниципалитетов. Тенденция во многом обусловлена положением в стране и мире — в подобные периоды всегда начинается централизация всего и вся, это естественно»,— говорит политтехнолог.

Екатерина Артемова