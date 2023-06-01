В Петербурге разрабатывают сервис уведомления об отключениях коммунальных ресурсов

В Петербурге разрабатывают онлайн-сервис для уведомления жителей города об отключениях воды, света и отопления. Об этом 1 июня рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Приложение «Цифровой Петербург», который, как планируют в Смольном, станет экосистемой городских сервисов, разрабатывают по поручению губернатора Александра Беглова.

Созданием занимается блок информационных технологий городского правительства. Планируется, что в сервис также будет включена функция уведомления петербуржцев об отключениях коммунальных услуг.

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