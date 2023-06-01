Русское географическое общество стоит особняком

Краснодарское реготделение ВОО «Русское географическое общество» (РГО) по решению суда обязано вернуть мэрии кубанской столицы арендуемые помещения в «Доме Кононенко». Двухэтажный особняк, построенный в 1900-х годах на улице Красной, признан объектом культурного наследия регионального значения. После передачи в безвозмездное пользование обществу исторического здания в 2018 году РГО намеревалось открыть в нем музей и библиотеку. Однако за прошедшие годы в историческом памятнике не был проведен положенный ремонт, а объект так и не получил охранный договор. Юристы полагают, что РГО не заинтересовано в сохранении здания за собой.



Арендатор по закону обязан был провести капитальный ремонт 123-летнего особняка, чего сделано не было

Фото: kartarf.ru

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о расторжении договора аренды нежилых помещений, который был заключен между департаментом муниципальной собственности администрации Краснодара и региональным отделением ВОО «Русское географическое общество». Речь идет об объекте «Дом Кононенко с торговыми помещениями на первом этаже, 1900 г.», который находится на улице Красной, 104. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Купец Никифор Кононенко построил на улице Красной в Екатеринодаре в 1900-е годы два дома. Одно здание снесли в 1980-е годы во время расширения дороги.

Как следует из решения суда, договор аренды помещений «Дома Кононенко» между департаментом и реготделением РГО был заключен в сентябре 2018 года сроком на десять лет. Общая площадь арендованных помещений в здании составляет 189,4 кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Краснодарское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество» занимается деятельностью общественных и некоммерческих организаций. Председателем организации с 2010 года является Иван Чайка.

В соответствии с договором, ответчик обязан был поддерживать имущество в исправном состоянии, «относиться к нему бережно и не допускать ухудшения его технических характеристик». Кроме того, арендатор в течение одного месяца со дня регистрации договора обязан был заключить охранный договор с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурного наследия Краснодарского края, говорится в решении суда. Данные обязательства, как указал истец, не были исполнены ответчиком.

В 2022 году департамент направил обществу три письма о необходимости исполнения условий договора в части надлежащего содержания имущества, проведения текущего и капитального ремонта. Также истец просил не допускать ухудшения технического состояния объекта и провести первоочередные противоаварийные работы. В июле того же года департамент обратился к РГО с письмом о расторжении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом и возврате помещений. Однако арендатор оставил эти требования без удовлетворения.

Суд установил факт неисполнения ответчиком обязательств по договору аренды. Кроме того, как указано в решении суда, нежилые помещения использовались не по целевому назначению. «В отсутствие возражений ответчика суд счел возможным установить срок для добровольного исполнения судебного акта в течение пяти дней со дня вступления решения в законную силу»,— говорится в решении.

Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, общество в настоящий момент не обжаловало решение суда. Председатель краснодарского реготделения «Русское географическое общество» Иван Чайка отказался комментировать «Ъ-Кубань» судебный спор.

В 2017 году господин Чайка заявил о том, что старинный особняк в центре Краснодара должен был стать третьей полноценной штаб-квартирой РГО наравне с двумя другими — в Москве и Санкт-Петербурге. «В нем будет обустроен музей, библиотека, архив, научно-популярный лекторий и медиастудия отделения. Многочисленные музейные, архивные, библиотечные фонды Краснодарского регионального отделения РГО будут доступны широкому кругу жителей и гостей Кубани, а сама штаб-квартира станет крупным научным, культурным и просветительским центром юга России»,— говорится на официальном сайте Краснодарского реготделения РГО.

По мнению адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, судя по безучастной реакции РГО, которое не стало предъявлять какие-либо аргументы для своей защиты, общество не заинтересовано в сохранении спорных объектов недвижимости за собой. «Чтобы оспорить решение, РГО должно доказать, что предпринимало действия и меры для выполнения взятых на себя обязательств по содержанию объектов исторического и культурного наследия. Если действительно ремонтные работы за весь срок пользования нежилым помещением не проводились, то доказать обратное будет крайне тяжело»,— комментирует юрист.

Тат Гаспарян

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