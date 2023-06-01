В России нужно создать центр компетенций в области обеспечения компонентной базой. Об этом заявил глава «Норникеля» и владелец «Интерроса» Владимир Потанин, выступая на конференции ЦИПР-2023. По его мнению, инструментарий поддержки импортозамещения в сфере компонентов должен быть аналогичен индустриальным центрам компетенций, в рамках которых крупные заказчики совместно с IТ-компаниями разрабатывают для тех или иных отраслей необходимые программные решения. Часть работ финансируется за счет госбюджета. При этом сроки перехода на отечественное ПО в области критической инфраструктуры, по мнению Потанина, должны быть увязаны с графиком работы ИЦК.

Автомобильная компания «Кама», разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом», планирует произвести первый опытный образец электрокара во втором-третьем квартале 2024 года, сообщил журналистам гендиректор компании Игорь Поваразднюк. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 с, запас хода — 500 км в зависимости от модели. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.

«РЖД Логистика» и Fesco заключили соглашение о сотрудничестве по созданию совместного сервиса RailJet. Он ориентирован на ускоренную перевозку грузов в багажных вагонах поездов из Китая по маршруту Москва—Маньчжурия—Москва. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД. «RailJet будет актуален для клиентов из высокотехнологичных отраслей и компаний, занятых в сфере трансграничной интернет-торговли»,— говорится в сообщении.