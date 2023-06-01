Суд закончился мировым соглашением

В отношении «Ижметмаша», созданного на базе «Буммаша», прекратили процедуру банкротства и утвердили мировое соглашение. В настоящий момент «Буммаш» входит в холдинг «Сибирская Промышленная Группа». В минпромторге Удмуртии сказали, что урегулирование банкротного дела проходило в рамках законодательства, однако со своей стороны они оказывали помощь в привлечении инвесторов — «СПГ». Главное было — сохранить производство и рабочие места. Эксперты добавили, что «СПГ» не только сможет обеспечить «Буммаш» новыми заказами и рабочими местами, но и увеличит рост налоговых поступлений и сможет удовлетворять потребности других предприятий региона.

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Арбитражный суд Удмуртии 29 мая утвердил мировое соглашение и прекратил процедуру банкротства «Ижевского завода металлургии и машиностроения» (АО «Ижметмаш»), созданного на базе завода «Буммаш». Об этом сообщила пресс-служба «Сибирской Промышленной Группы» («СПГ»), в состав которой завод вошел осенью 2022 года.

Созданный в 1959 году завод «Буммаш» был признан несостоятельным и ликвидирован в 2016 году. В 2011 году на его базе было создано АО «Ижметмаш», однако в ноябре 2017 года стало известно о приостановке финансирования со стороны банков «Зенит» и «Ак Барс», через них предприятие контролировала «Татнефть». В январе 2018 года Арбитражный суд Удмуртии признал «Ижметмаш» банкротом и ввел процедуру наблюдения. В августе того же года на заводе прошли сокращения сотрудников. Были уволены 802 человека, и лишь 133 сотрудника работали в режиме неполного дня для обеспечения жизнедеятельности предприятия. Власти Удмуртии вели переговоры с руководством «Татнефти» по поводу сохранения завода. Вместо обанкротившегося АО «Ижметмаш» было зарегистрировано ООО «Завод "Буммаш"», собственником которого стало ООО РНГО, которое через цепочку компаний принадлежало «Татнефти».

С октября 2022 года собственником ООО «Завод "Буммаш"» на 100% стало московское ООО «Металлургия и трубы», основным владельцем которого является ООО «Новая металлургическая компания». Ижевское предприятие таким образом вошло в состав «Сибирской Промышленной Группы».

«СПГ» является промышленно-производственным холдингом машиностроительного, трубного и металлургического комплекса России. В состав «СПГ» входит пять предприятий: «ПромИнТех», «Буммаш», «Ижорский трубопрокатный завод», «Ижевский завод изоляции» и «ТВЭЛ-Тобольск». По итогам 2021 года выручка ООО «Завод "Буммаш"» составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

В пресс-службе холдинга «СПГ» пояснили «Ъ-Удмуртия», что оборудование и производственные площади, которые используются «Буммашем», принадлежат «Ижметмашу». Ранее это создавало трудности в работе, и в случае неблагоприятного исхода (продажа с молотка) могло полностью остановить работу. Прекращение банкротства «Ижметмаша» позволяет полноценно использовать это имущество и организовать нормальную работу предприятия «Буммаш».

В холдинге отметили, что под новым руководством за достаточно короткий срок «Буммаш» вышел из кризиса, на предприятии удалось обеспечить стабильные заказы и увеличить численность персонала. В текущем году на площадке «Буммаша» организовали производство «ПромИнТеха», которое также входит в состав «СПГ». Объединение заводов позволило создать в Удмуртии первое металлургическое предприятие полного цикла по изготовлению запорной арматуры. На сегодняшний день «Буммаш» охватывает полный цикл изготовления оборудования — от выплавки жидкого металла до сборки готовых технологических линий. На предприятии выпускается широкая линейка продукции для стратегически важных отраслей. В пресс-службе «СПГ» подчеркнули, что конструктивный диалог с администрациями города и региона позволяет эффективно использовать инфраструктуру завода для нужд Ижевска.

«Благодаря грамотной организации производственных процессов и слаженной работе команды, предприятие с богатой историей, уникальным оборудованием и сплоченным коллективом гармонично и практически с первых дней влилось в структуру холдинга,— говорит генеральный директор «СПГ» Павел Тихонов.— Впереди — модернизация производства, установка нового оборудования, расширение линейки производимой продукции и увеличение ее объемов. Прекращение процедуры банкротства, еще один шаг к стабильному и уверенному развитию одного из крупных металлургических предприятий Удмуртской республики».

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев сообщил «Ъ-Удмуртия», что урегулирование банкротного дела проходило в рамках законодательства, а власти региона данные дела решать не уполномочены. Однако он подчеркнул, что республика помогала в части привлечения инвесторов.

«”Ижметмаш” является оператором действующего завода “Буммаш”, который привел в наш регион крупных инвесторов — “СПГ”. Со своей стороны мы старались в этом помогать — привлечь инвесторов, сохранить производство. Для региона это важно — крупные производственные площади, тысяча работающих. Мы боремся за каждое рабочее место. Уже сейчас мы видим, что увеличивается объем производства, растет количество рабочих мест. Нас это радует»,— прокомментировал господин Лашкарев.

Он добавил, что у «СПГ» есть планы по расширению производства и увеличению объемов, что, в свою очередь, приведет к новым рабочим местам.

«СПГ» представляет собой диверсифицированный машиностроительный холдинг и, соответственно, «Буммаш» ему необходим с точки зрения развития ряда видов продукции для различных отраслей, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «СПГ» сможет обеспечить предприятие заказами, польза которых отразится и на прекращении банкротства «Буммаша», и на регионе, и на самом холдинге. «“Буммаш” — важное предприятие в структуре машиностроительного комплекса Удмуртии и, соответственно, его потеря заметно сказалась бы на регионе. Там и квалифицированные кадры сосредоточены, на нем будут новые заказы. Оно может удовлетворять потребности предприятий Удмуртии, соответственно, выход из банкротства означает не только восстановление нормальной работы заводы, но и рост налоговых поступлений в бюджет республики»,— сказал эксперт.

Татьяна Колегова

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