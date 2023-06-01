Суд обязал администрацию Переславля отремонтировать школу

Переславский районный суд решил возложить на администрацию Переславля-Залесского, городское управление образования и администрацию школы обязанность провести в школе №6 капитальный ремонт и устранить нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура в ходе проверки школы установила, что здание школы построено в 1981 году, с этого момент ремонт крыши не делали. Игнорируя необходимость капремонта, администрация Переславля долгое время не закладывала и не выделяла средства на ремонт школы, в результате чего часть помещений была выведена из учебного процесса. Также в здании выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратура внесла и.о. главы Переславля представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого никаких мер принято не было.

«В целях защиты прав детей на безопасные условия обучения прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на органы местного самоуправления обязанности организовать капитальный ремонт здания школы и устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Решением Переславского районного суда требования прокурора удовлетворены»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова