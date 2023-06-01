В арт-пространстве «Кирпичи» открылась выставка Сурена Хондкаряна «Забавы»

В Екатеринбурге в арт-пространстве «Кирпичи» состоялось открытие выставки «Забавы» Сурена Хондкаряна. В экспозиции представлено 32 работы, выполненные с 1999 по 2023 года. Выставка продолжит работу до 30 июня.

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«Вся жизнь — сплошные забавы. Когда человек относится к жизни с юмором, ему становится легче. Людям нужно как-то умудриться пошутить. О чем и речь. Если ко всем сложностям относиться серьезно, можно сойти с ума»,— отметил господин Хондкарян.

Экспозиция, открытая в арт-пространстве «Кирпичи», стала второй для Сурена Хондкаряна за этот год. Первая выставка прошла в Музее андеграунда. Третья будет на 300-летие Екатеринбурга. По словам господина Хондкаряна, он планирует представить на юбилее уральской столицы около 20 картин.

Сурен Хондкарян — художник, занимающийся живописью, графикой, скульптурой. Родился в Москве, живет в Екатеринбурге. Учился в Пермском педагогическом училище, Свердловском художественном училище имени Ивана Шадра, затем окончил Пермский педагогический институт. Работы художника выставлялись в Екатеринбурге, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Париже. Часть из них находится в частных коллекциях в Австрии, Франции, Швейцарии, России.

Анастасия Таначева