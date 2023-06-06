Глава Unicorn Capital Partners Моисеев оспаривает покупку его квартиры воронежским предпринимателем за 92 млн рублей

Воронежский предприниматель Александр Игнатов (ранее являлся владельцем принадлежащего известным в городе девелоперам Эдуарду Краснову и Константину Ашифину ООО «Специализированный застройщик "Новый код"»; также владел ныне принадлежащим Сергею Гончарову ООО «СЗ "Профвыбор Развитие"») стал победителем аукциона по продаже квартиры в Москве площадью 128 кв. м в престижном доме на Цветном бульваре. Об этом говорится в документации торгов. Господин Игнатов предложил за нее 92 млн руб.

Квартира, находящаяся в залоге у Раффайзенбанка, принадлежит председателю инвестфонда Unicorn Capital Partners Сергею Моисееву и продавалась в рамках банкротных торгов. Банкротство господина Моисеева связано с его субсидиарной ответственностью по обязательствам ряда компаний. Торги по продаже квартиры в форме публичного предложения проводились со 2 по 22 мая. Начальная цена имущества составляла 126 млн руб.; господину Игнатову квартира может достаться почти по цене отсечения. Торги проводились на электронной площадке «Электронные системы Поволжья».

Сергей Моисеев рассказал «Ъ-Черноземье», что в ходе торгов были допущены нарушения.

«Весь последний период, в течение трех дней, статус торгов был обозначен как "прием заявок завершен". Из-за этого подать заявку было невозможно. Звонили, жаловались, но прием заявок открыли только за два часа до окончания торгов»,— рассказал он. По словам господина Моисеева, квартира вляется его единственным жильем. Его партнеры планировали поучаствовать в торгах, но фактически не были допущены до них. При этом цена продажи оказалась ниже рыночной.

В суд уже направлен иск о признании результатов торгов недействительными, сказал Сергей Моисеев: «Считаю, что вероятность их отмены невелика: пока суд всегда становился на сторону основного кредитора, ВТБ. Если так произойдет и в этот раз, будем вести переговоры с покупателем: для меня этот вопрос принципиален».

По данным «Ъ-Черноземье», Александр Игнатов не имеет отношения к строительному бизнесу. Господа Краснов, Ашифин и Гончаров не были его бизнес-партнерами, а выступали лишь стороной сделок.

Олег Мухин