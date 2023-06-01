Ярославская область планирует в два раз увеличить товарооборот с Беларусью

В правительстве Ярославской области прошло заседание рабочей группы по развитию отношений региона с республикой Беларусь. В ней приняли участие губернатор Михаил Евраев и министр промышленности Беларуси Александр Рогожник, сообщили в региональном правительстве. По оценке Михаила Евраева, товарооборот между Ярославской областью и Беларусью можно увеличить вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ярославская область – промышленный регион, наши предприятия развиваются, открывают новые производства и занимают новые ниши. Мы заинтересованы в расширении рынков сбыта, прямой работе с белорусскими производителями. С нашей стороны есть большой запрос на сельхозтехнику. Продолжим совместные проекты в машиностроении и сотрудничество в ретейле. От белорусской стороны поступили интересные предложения о совместной работе в сферах транспорта, строительства социальных объектов. Будем рады видеть коллег на наших открытых конкурсах на определение подрядчиков»,— сказал Михаил Евраев.

Александр Рогожник сообщил на совещании, что производители из Беларуси готовы выйти на конкурс по закупке электробусов для Ярославля.

«У нас есть два предприятия по электробусам, рассмотрим любое ваше техническое задание. Также готовы предложить наши трамваи, можем разработать бренд именно под регион, с отражением его истории»,— сказал господин Рогожник.

На совещании подчеркивалось, что республика на протяжении многих лет является основным потребителем продукции предприятий Ярославской области. В Беларусь продукцию поставляют «Собрание», «Атрус», «Волжанин», «Пречистенский молочный продукт», КЗ «Поречский», кофейная компания «Вокруг света», Угличская птицефабрика, Угличский сыродельно-молочный завод.

В свою очередь, правительство области планирует участвовать в отраслевых выставках в республике. Также структурами правительства области прорабатывается вопрос установления более тесных побратимских связей между Ярославлем и Могилевом.

«Сегодняшняя встреча была максимально открытой и конструктивной. Сейчас именно тот момент, когда показатели нашего сотрудничества должны определяться результатами практического взаимодействия предприятий. Важно, что почти по каждому вопросу шло обсуждение конкретных решений, от размещения информации ярославских производителей на белорусской электронной торговой бирже и до запуска прямого сообщения между Ярославлем и Минском. Со своей стороны будем тщательно выполнять все достигнутые договоренности»,— отметил по итогам совещания первый зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Алла Чижова