В ХМАО на трассе ограничили движение из-за задымления от лесных пожаров

На участке с 242 по 246 км трассы Урай — Междуреченский Кондинского района Югры введено ограничение движения транспорта из-за задымления от лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Как сообщили в МЧС, в Кондинском районе действуют природные пожары на площади более 1 тыс. га., в лесах района введен режим ЧС. Напомним, с 28 апреля на территории ХМАО введен особый противопожарный режим. С 25 мая запрещено посещать леса.

По данным регионального правительства, всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 79 лесных пожаров площадью 2,3 тыс. га и 111 ландшафтных возгораний площадью 15,2 тыс. га.

Полина Хабарова

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