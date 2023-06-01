Мэрию отправили за партами

Верховный суд Башкирии направил на новое рассмотрение иск прокурора Ленинского района Уфы к администрации города о необходимости ликвидировать переполненность девяти городских школ, построив новые учебные заведения. Два года назад Октябрьский райсуд Уфы отказал прокурору района в иске, отметив, что невозможно требовать решить проблему переполненных школ без указания возможных источников финансирования. Апелляционная инстанция указала, что муниципалитетам на эти цели выделяются, в том числе, федеральные средства. Кроме того, суд первой инстанции не исследовал меры, которые принимала мэрия для обеспечения права школьников на благоприятные условия обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению прокуратуры, превышение количества учеников в школах Уфы нарушает права детей

Фото: Игорь Кожевников, Коммерсантъ По мнению прокуратуры, превышение количества учеников в школах Уфы нарушает права детей

Фото: Игорь Кожевников, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского райсуда Уфы, отказавшего в удовлетворении иска прокурора Ленинского района, который пытался обязать администрацию Уфы в течение года решить проблему переполненности девяти школ, построив новые образовательные учреждения.

Как следует из материалов дела, в 2021 году прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. В иске он указал, что в 2021 году в девяти районных школах обучались 13 тыс. школьников при норме 8,6 тыс. В частности, гимназию №39, рассчитанную на 750 учеников, посещали более 2 тыс. детей, а лицей №1 — 1,1 тыс. при проектной мощности учебного заведения 775 человек.

По мнению прокурора, мэрия нарушила права детей на надлежащие условия воспитания, обучения и доступность образования, не приняв меры по развитию социальной инфраструктуры в районе.

Администрация Уфы просила отказать в удовлетворении иска. Ее представитель, в частности, рассказал в суде о принятой муниципальной программе, предусматривающей строительство новых школ и детсадов и реконструкцию существующих, о субсидировании частных школ.

Октябрьский райсуд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц правительство Башкирии, администрацию Ленинского района, управление капстроительства администрации города, управление образования и отдел образования мэрии, а также указанные в иске школы.

Обосновывая свой отказ, суд отметил, что прокурор не указал в иске возможные источники финансирования строительства новых школ, а возведение их за счет бюджета Уфы повлечет значительные расходы. Кроме того, суд указал, что построить школы в течение одного года, на чем настаивал истец, маловероятно, учитывая, что это «сложный этапный процесс».

В апелляционном представлении в ВС Башкирии прокурор заявил, что суд первой инстанции рассмотрел его иск не объективно и не полно.

Судебная коллегия ВС республики отметила, что Октябрьский райсуд не учел существование госпрограммы «Развитие образования», предусматривающей субсидии из федерального бюджета. Также в Башкирии утверждена региональная госпрограмма, для которой ежегодно выделяются средства из федерального бюджета, в том числе, для создания новых мест в детсадах и школах в соответствии с прогнозируемой потребностью. Кроме того, суд напомнил о работе экспертного совета по бюджетным инвестициям, основными задачами которого является внесение предложений по принятию решений о проектировании и начале строительства объектов со сметной стоимостью более 30 млн руб. «В случае, если в муниципальных районах возникает вопрос о перенаполняемости в образовательных организациях, то администрация муниципального района обращается в экспертный совет с письмом с приложением обоснования, которым выносится решение о выделении финансовых средств администрации», говорится в определении.

Суд первой инстанции, указал ВС Башкирии, не установил, какие действия были предприняты мэрией для устранения переполненности соцобъектов, не исследовал, реализуется ли соответствующая муниципальная программа. По мнению ВС, два года назад необходимо было рассмотреть вопрос о привлечении к делу в качестве ответчиков правительства Башкирии, республиканского министерства образования и Министерства просвещения РФ, поскольку невозможно возложить ответственность лишь на администрацию.

Вчера в пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что заполненность девяти школ, которые фигурируют в иске, на конец этого учебного года осталась на прежнем уровне — около 13 тыс. учеников. «Обучение в учреждениях ведется в две смены. Организация обучения в две смены не противоречит постановлению главного санитарного врача»,— сообщили в администрации.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что суд первой инстанции «формально подошел к рассмотрению вопроса». «Не было принято во внимание как наличие федеральных программ, так и наличие значительных ресурсов у ответственных ведомств. Таким образом, полагаю, что шансы на положительное решение суда при новом рассмотрении с обязательным соблюдением всех необходимых условий рассмотрения обстоятельств дела имеются весьма высокие. В целом проблема переполненности школ не может оставаться незамеченной, так как это прямое нарушения прав учащихся»,— пояснил юрист.

Влада Шипилова