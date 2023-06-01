31 мая в результате обстрелов в Белгородской области были ранены 13 человек

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных украинскими силовиками ударах по территории региона 31 марта. Под огонь попали семь районов и городских округов:

в Белгородском районе пять артиллерийских снарядов попали по селу Щетиновка; пострадавших и разрушений нет;

в Борисовском районе при обстреле села Богун-Городок из миномета на автодороге пострадал житель села Веселая Лопань (ранение правого предплечья) и его автомобиль;

в Валуйском округе по Новопетровке выпущено пять артиллерийских мин, по Карабаново — шесть; пострадали шесть домовладений, автомобиль и линия электропередачи;

в Волоконовском районе 17 снарядов из артиллерии и минометов попали по хутору Старому; пострадавших и разрушений нет;

в Грайворонском округе 47 снарядов попало по Козинке (повреждены пять домовладений, административное здание, магазин и ЛЭП), семь — по погранпункту; три — по Горьковской территориальной администрации;

в Краснояружском районе в результате трех попаданий снарядов в Графовке была повреждена линия электропередач и газоснабжение (уже восстановлены), пострадали три домовладения и магазин; в Репяховке в результате пяти попаданий повреждено одно домовладение, здание сельхозпредприятия, автомобиль и трактор;

в Шебекинском округе произошли «многочисленные артиллерийские обстрелы», 12 человек пострадали. По предварительным данным, были повреждены четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, пять легковых автомобилей и один автобус. Детальная информация уточняется.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин