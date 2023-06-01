В подмосковном Ногинске двое неизвестных подожгли более 30 машин

В Ногинске Московской области сгорело больше 30 транспортных средств. МВД возбудило уголовное дело по факту поджога. Никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. МВД опубликовало видео множества сгоревших автобусов, а также съемки с камер видеонаблюдения, на которых видно, как два человека устраивают поджог.

Пожар произошел на улице Корякин Луг. Возгорание было локализовано. Сотрудники полиции проводят «мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника».

Леонид Уварчев