DJ Smash решил сделать свое имя брендом

Пермский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, планирует зарегистрировать свое имя и фамилию в качестве товарного знака. По сведениям сервиса Znakoved, господин Ширман подал соответствующую заявку в Роспатент. Согласно заявке, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22 мая, сделать брендом предлагается имя и фамилию диджея, написанную на русском и английском языках. Использовать этот товарный знак заявитель намеревается в газетах, журналах, компьютерных приложениях и программах, на предметах одежды, еде, в ресторанах, кафе, закусочных и прочем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как указано в Kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Андрей Ширман числится соучредителем пяти компаний в сфере ресторанной деятельности. Заведения диджея расположены в Московской области — ООО «Амазоника» (Люберцы), и в Сочи — ООО «Шатры», ООО «Фуд премьер», ООО «Стар Диджитал» и ООО «Рэд фокс». Помимо господина Ширмана, совладельцами перечисленных заведений являются Александр Сахаров, Борис Зарьков, Михаил Малышев, Владимир Мухин, Ольга Панченко и еще несколько предпринимателей.