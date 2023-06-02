Краевое АО вышло из убытков за счет продажи бывшей муниципальной автобазы

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка акционерного общества составила 947 тыс. руб. (годом ранее 489 тыс. руб.), чистая прибыль — 94,3 млн руб. (в 2021-м — чистый убыток 70,9 млн руб.). Указано также, что АО в прошлом году получило 274,7 млн руб. прочих доходов. Расходы компании составили 159,5 млн руб. По информации «Ъ-Прикамье», в графе расходов отражены затраты на содержание и ремонт бывшей автобазы по ул. Энергетиков, 50, а высокий по сравнению с прошлым годом совокупный финансовый результат — прибылью от продажи этого актива.

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Напомним, АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» было учреждено региональным минпромторгом в 2020 году. Общество получило на баланс имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» (ул. Энергетиков, 50), которое ранее администрация Перми безвозмездно передала в краевую собственность. На этой площадке региональный кабмин собирался организовать индустриальный парк, а также научно-технический комплекс для формирования благоприятной среды развития инновационных компаний. Однако в итоге актив было решено продать. Торги состоялись летом 2022 года. Их победителем стал Юговской комбинат молочных продуктов бизнесмена Сергея Поздеева, выкупивший имущество по начальной цене лота в 275,2 млн руб.