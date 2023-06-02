Новый взгляд на Проспера Мериме с Ляйсан Утяшевой, «Мельница» и много рэпа

В первые дни лета в Санкт-Петербурге можно будет послушать много классической музыки, сходить на целый ряд кинопремьер, оторваться на концертах звезд русского рэпа и увидеть представление по мотивам произведений Мериме с Ляйсан Утяшевой. Подробнее о самых заметных культурных событиях ближайшей недели в Петербурге — в дайджесте «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кукольный спектакль «Махабхарата. Игры богов» в Малом театре кукол

Фото: Малый театр кукол Кукольный спектакль «Махабхарата. Игры богов» в Малом театре кукол

Фото: Малый театр кукол

Кукольный спектакль «Махабхарата. Игры богов» на основе индийского эпоса откроет театральное лето Петербурга 2 июня в Малом театре кукол. С 4 июня в Театре музкомедии начинаются показы нового спектакля сезона «Я ненавижу Гамлета», музыкальная хулиганская комедия от блестящей команды актеров. Того же числа Театр комедии Акимова покажет классический спектакль «Голодранцы и аристократы» в постановке Михаила Бычкова, 5 июня — постановку «На струнах дождя» Альберта Ковальского, а 6 числа — «Небесный тихоход». 9 же июня в ДК Ленсовета зрителей ждет самобытное авторское прочтение классической новеллы Проспера Мериме «Carmen P. S.» в исполнении Ляйсан Утяшевой c элементами современной хореографии и медиаарта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Мигунова во время сольного концерта «Стон Земли»

Фото: Александринский тетар Юлия Мигунова во время сольного концерта «Стон Земли»

Фото: Александринский тетар

3 июня в Петербурге состоится целый ряд концертов, которые точно будут интересны истинным ценителям классики. Так, в Петрикирхе пройдет вечер «Бах vs. Шопен», где в музыкальной битве встретятся орган и рояль. В амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове ансамбль «Амадеус» даст программу «Вивальди под небом», а на Новой сцене Александринского театра в рамках X международного фестиваля новой музыки reMusik.org пройдет сольный концерт Юлии Мигуновой «Стон Земли» с номерами российских и зарубежных композиторов в шумовой обработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр

Фото: Малый зал петербургской Филармонии Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр

Фото: Малый зал петербургской Филармонии

5 числа легендарный Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского дадут два больших концерта в Малом зале петербургской Филармонии. Там же 6 июня пройдет заключительный концерт VIII международного музыкального фестиваля «Классика без границ» под вывеской «За 80 минут вокруг света». На сцену выйдут исполнители, которые открывали этот фестиваль в январе этого года, в том числе струнный квинтет артистов Большого Театра Coctail Classic и флейтист, саксофонист, аранжировщик и композитор Николай Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль «Студия новой музыки»

Фото: X Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки Ансамбль «Студия новой музыки»

Фото: X Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки

X Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки завершится 7 июня концертом ансамбля «Студия новой музыки». В исполнении москвичей прозвучат сочинения Владимира Тарнопольского, Майкла Пизаро, Жануибе Техера, Натальи Прокопенко, Андреаса Мустукиса, Александра Радвиловича и Вадима Генина.

8 июня в рамках фестиваля «Театральный музей — серебряному поколению» в Белом зале Шереметевского дворца Санкт-Петербургский оркестр саксофонов даст концерт камерных и симфонических произведений русских и зарубежных композиторов различных эпох и музыкальных жанров, включая Молинелли, Бородина, Шостаковича и Хачатуряна. А 9 июня в Петрикирхе пройдет очередная традиционная «Битва органов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный коллектив «Пушкин-квартет»

Фото: Малый зал Филармонии Музыкальный коллектив «Пушкин-квартет»

Фото: Малый зал Филармонии

Два дня с 8 по 10 июня ценители органной музыки также смогут посетить Планетарий № 1 и послушать музыку на любимом инструменте. А 9 июня в амфитеатре «Под небом» играть Рахманинова будет музыкальный ансамбль в составе Евгении Немцевой, Алисы Ермаковой и Анастасии Самариной, а в Малом зале Филармонии в тот же вечер даст программу произведения Вебера, Генделя и Сметаны «Пушкин-квартет».

Июнь в Петербурге для любителей современной музыки начнется сразу с нескольких действительно заметных выступлений 2 июня. Так, «Мачете» с программой Ambassador выступит в пространстве «Флагшток», знаменитый ДиДюЛя — в КДЦ «Ижорский», а живые классики русскоязычного фолк-рока «Мельница» — в ДК Ленсовета. 3 июня продолжится сольным концертом звезды «новой школы» российского рэпа LIZER и двойного концерта рэпера ATL, который выступит в клубе А2 2 и 3 июня с программой лучших хитов. А 4 июня в Aurora Concert Hall даст концерт певица Алена Швец. Поклонники русского шансона 5 июня точно не должны пропустить концерт «Подари любовь» Ирины Круг — не просто новою программу, но новую творческую главу исполнительницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Billy’s Band»

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Группа «Billy’s Band»

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

9 же июня в пятницу бар The Hat ждет ценителей творчества коллектива Billy’s Band.

Будет на что обратить внимание в предстоящую неделю и киноманам. На больших экранах продолжится показ стартовавших в первый день лета ленты Лауры Террусо «Уикенд с батей», нового боевика Гая Ричи «Переводчик» и российской комедии Георгия Даниелянца «До рассвета». Вовсю будут идти показы ставшего культовым еще до выхода в свет фильма «Вызов», Клима Шипенко, частично снятого на борту Международной космической станции. 2 июня на Основной сцене БДТ пройдет кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», снятого из репертуара театра после смерти артиста Сергея Дрейдена. В этот же день на экраны выйдет эротическая драма режиссера Аниссы Боннфон «Дом удовольствий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценарист, драматург, художник, режиссер Резо Габриадзе

Фото: Пресс-служба театра Резо Габриадзе Сценарист, драматург, художник, режиссер Резо Габриадзе

Фото: Пресс-служба театра Резо Габриадзе

6 июня в Полярном флигеле Шереметевского дворца открывается выставка «Габриадзе в Петербурге», посвященная творчеству ставшего при жизни легендарным театрального деятеля Резо Габриадзе, создателя уникального Тбилисского театра марионеток.

В пространстве «Севкабель Порт» лето стартует кинофестивалем авторского российского кино «Пример интонации», который пройдет с 1 по 4 июня. С 1 по 4 июня будет выходить на финишную прямую благотворительный фестиваль «Чужих детей не бывает», а пятничный вечер 9 июня на площадке бара Factory 3 скрасит московский хип-хоп-дуэт «Базар».