Суд снял арест с имущества экс-губернатора Челябинской области на 37 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области частично отменил арест имущества бывшего губернатора Бориса Дубровского, наложенного в рамках обособленного спора о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам АО «Производственное объединение „Монтажник“». Обременение снято с 37,3 млн руб. из 930,5 млн. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Борис Дубровский просил отменить обеспечительные меры, принятые 31 октября 2022 года, и снять арест с имущества на сумму 930,5 млн руб. Суд посчитал возможным снять обременение только в части денежных средства и иного имущества, необходимых для исполнения решения от 22 июля 2022 года, которым с господина Дубровского в конкурсную массу взыскано 37,3 млн руб. из-за признания сделки должника недействительной.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» направили заявление о привлечении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в сумме 930,5 млн руб. В рамках дела о банкротстве предприятия суды трех инстанций признали аффилированность экс-губернатора с должником, а Александр Дубровский был основным владельцем «Монтажника» в 2018 году.