АКРА подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области на уровне А+ (RU), прогноз «позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Свердловской области и ее облигаций на уровне A+ (RU). Как сообщили в пресс-службе компании, кредитный рейтинг региона обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при умеренно низких рисках рефинансирования задолженности.

На конец 2022 года соотношение долга и текущих доходов Свердловской области составляло 31%. АКРА ожидает плавного роста данного показателя по итогам 2023 года до 37%, что также будет соответствовать умеренно низкому уровню долговой нагрузки. У региона отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

«Позитивный» прогноз обусловлен вероятной стабилизацией объема доступных ликвидных средств на счетах региона на конец года и возможным изменением оценки ликвидности. Согласно прогнозу, с высокой долей вероятности рейтинг может повыситься на горизонте 12–18 месяцев.

Диана Сунагатуллина

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