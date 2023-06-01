Власти Ростовской области реквизировали три земельных участка на границе с ДНР

Три земельных участка рядом с пунктами пропуска в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районе Ростовской области реквизированы по решению властей региона в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной со скоплением транспорта на границе. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Василием Голубевым и опубликовано на сайте правительства области.

Согласно документу, земля изымается во временное пользование до конца декабря текущего года. Собственники получат компенсацию.

«В связи с возникновением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения временно изъять (реквизировать) с возмещением собственникам причиненных убытков»,— сообщается в распоряжении.

Власти изымут у собственников участок площадью 1,5 тыс. кв. м. в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского, и два участка площадью 50,4 и 70,9 тыс. кв. м. в селе Куйбышево Куйбышевского района.

Постановление, позволяющее региональным властям изымать имущество граждан в случает чрезвычайных ситуаций, было подписано в мае текущего года.

Анастасия Назарова