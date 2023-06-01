В результате падения и взрыва беспилотника в Белгороде пострадали два человека

В Белгороде беспилотник упал на проезжую часть и взорвался. В результате пострадали два человека, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу №2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался»,— сообщил глава региона.

Также поврежден один автомобиль. На месте работают следователи и оперативные службы.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин