В Тюмени в ДТП пострадала трехлетняя девочка

На пересечении улиц Перекопской и Чернышевского в Тюмени столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД. В ДТП пострадала трехлетняя девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД, водители Citroen и Toyota разворачивались на перекрестке, нарушая требования дорожных знаков. При столкновении пострадала трехлетняя пассажирка Citroen, которая находилась в детском автокресле.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей регионального Минздрава о состоянии здоровья ребенка. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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