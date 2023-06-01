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В Тюмени в ДТП пострадала трехлетняя девочка

На пересечении улиц Перекопской и Чернышевского в Тюмени столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД. В ДТП пострадала трехлетняя девочка.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД, водители Citroen и Toyota разворачивались на перекрестке, нарушая требования дорожных знаков. При столкновении пострадала трехлетняя пассажирка Citroen, которая находилась в детском автокресле.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей регионального Минздрава о состоянии здоровья ребенка. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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