На станции метро «Алабинская» открыли второй вестибюль

На станции «Алабинская» самарского метрополитена открыли второй вестибюль. Теперь доступны все шесть сходов на пересечении ул. Ново-Садовой и ул. Осипенко, предусмотренные проектом. После введения в эксплуатацию второго вестибюля открылся подземный переход на ул. Ново-Садовой.

На данный момент в самарского метрополитене только на двух станциях работают оба вестибюля: на «Безымянке» и «Алабинской».

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года. Решение о строительстве новой станции метро «Театральная» было принято осенью 2021 года. Регион получит на эти цели инфраструктурный бюджетный кредит.

Андрей Сазонов