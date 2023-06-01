За первый квартал в Татарстане выдали ипотечных кредитов на 41 млрд рублей

В Татарстане за первые три месяца 2023 года выдали ипотечных кредитов на 41,6 млрд руб. Данная сумма оказалась на 4 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Общее количество выданных ипотечных кредитов составил 11,8 тыс. Совокупный портфель в Татарстане на начало апреля составил 442,3 млрд руб., что на 18,3% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе добавили, в среднем ставка по ипотеке в Татарстане составила 7,91%.

"Ъ-Казань"