В первом квартале банки отразили 2,7 млн атак кибермошенников и предотвратили хищение 712 млрд рублей

В январе—марте 2023 года кибермошенникам удалось провести 252 тыс. операций без согласия клиентов общим объемом 4,5 млрд руб., сообщает ЦБ в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Практически в каждом втором случае использовались методы социальной инженерии. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга. В то же время российские банки смогли отразить 2,7 млн атак кибермошенников на счета своих клиентов, предотвратив хищение 712 млрд руб. Информацию об отраженных атаках регулятор раскрывает впервые.

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В первом квартале ЦБ инициировал блокировку 96,9 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам, и 8,3 тыс. фишинговых сайтов, замаскированных под официальные сайты финансовых организаций.