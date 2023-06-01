В петербургский метрополитен привезли два новых поезда «Балтиец»

В Петербург прибыло два состава «Балтиец» для красной ветки городского метрополитена. Об этом 1 июня рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Приемка поездов осуществлялась на площадке электродепо «Автово». В настоящий момент город имеет 11 «Балтийцев». Девять из них уже возит пассажиров по петербургской подземке. Оставшиеся два проходят технические испытания перед запуском на красную ветку.

Напомним, первый «Балтиец» вышел на маршрут 12 ноября 2022 года. Каждый состав может перевозить по 1,5 тыс. пассажиров. В вагонах увеличили двери почти на 20 см, что ускоряет посадку и высадку на 17%. Кроме того, в систему вентиляции и очистку воздуха интегрировали функцию обеззараживания.

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