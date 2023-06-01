Прилепин, Водолазкин и Сальников вошли в число финалистов премии «Большая книга»

Члены экспертного жюри национальной литературной премии «Большая книга» объявили список финалистов, в который вошли 15 авторов, передает «РИА Новости». В шорт-лист премии, в частности, вошли Захар Прилепин с биографией «Шолохов. Незаконный», Евгений Водолазкин с романом «Чагин» и Алексей Сальников с романом «Окульттрегер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Захар Прилепин Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Евгений Водолазкин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 3 Захар Прилепин Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Евгений Водолазкин Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Учрежденная в 2005 году премия вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. По данным сайта «Большой книги», за первую премию полагается 3 млн руб., за вторую — 1,5 млн руб., за третью — 1 млн руб.

В список финалистов премии «Большая книга — 2023» также вошли:

Василий Авченко, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»;

Юрий Буйда, роман «Дар речи»;

Оксана Васякина, роман «Роза»;

Эдуард Веркин, роман-дилогия «снарк снарк. Книга 1: Чагинск», «нарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»;

Михаил Визель, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»;

Дмитрий Захаров, роман «Комитет охраны мостов»;

Алексей Колмогоров, роман «ОТМА. Спасение Романовых»;

Евгений Кремчуков, роман «Волшебный хор»;

Родион Мариничев, повесть «Комендань»;

Хелена Побяржина, роман «Валсарб»;

Михаил Турбин, роман «Выше ноги от земли»;

Александра Шалашова, роман «Салюты на той стороне».

В 2022 году первое место занял Павел Басинский («Подлинная история Анны Карениной»), второе — Алексей Варламов («Имя Розанова»), третье — Сергей Беляков («Парижские мальчики в сталинской Москве»).

Эрдни Кагалтынов