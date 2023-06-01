Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прилепин, Водолазкин и Сальников вошли в число финалистов премии «Большая книга»

Члены экспертного жюри национальной литературной премии «Большая книга» объявили список финалистов, в который вошли 15 авторов, передает «РИА Новости». В шорт-лист премии, в частности, вошли Захар Прилепин с биографией «Шолохов. Незаконный», Евгений Водолазкин с романом «Чагин» и Алексей Сальников с романом «Окульттрегер».

Предыдущая фотография
Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Следующая фотография
1 / 3

Захар Прилепин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Евгений Водолазкин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Учрежденная в 2005 году премия вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. По данным сайта «Большой книги», за первую премию полагается 3 млн руб., за вторую — 1,5 млн руб., за третью — 1 млн руб.

В список финалистов премии «Большая книга — 2023» также вошли:

  • Василий Авченко, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»;
  • Юрий Буйда, роман «Дар речи»;
  • Оксана Васякина, роман «Роза»;
  • Эдуард Веркин, роман-дилогия «снарк снарк. Книга 1: Чагинск», «нарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»;
  • Михаил Визель, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»;
  • Дмитрий Захаров, роман «Комитет охраны мостов»;
  • Алексей Колмогоров, роман «ОТМА. Спасение Романовых»;
  • Евгений Кремчуков, роман «Волшебный хор»;
  • Родион Мариничев, повесть «Комендань»;
  • Хелена Побяржина, роман «Валсарб»;
  • Михаил Турбин, роман «Выше ноги от земли»;
  • Александра Шалашова, роман «Салюты на той стороне».

В 2022 году первое место занял Павел Басинский («Подлинная история Анны Карениной»), второе — Алексей Варламов («Имя Розанова»), третье — Сергей Беляков («Парижские мальчики в сталинской Москве»).

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...