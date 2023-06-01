Новый детский сад открыт в Аксайском районе в День защиты детей

В День защиты детей в поселке Темерницкий Аксайского района открылся новый детский сад «Семицветик», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 220 мест. Здесь оборудованы групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, коррекционный блок, кабинет для психолога и для дополнительных занятий. Комплекс был возведен в рамках национального проекта «Демография».

В строительство детского сада было вложено 279,5 млн руб., в том числе, 61,5 млн руб. — из федерального бюджета.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, всего в Ростовской области в 2022-2023 годах по нацпроекту и госпрограммам построено 23 детских сада, 16 из которых уже заработали.

Анастасия Назарова