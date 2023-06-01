В Челябинске суд ввел наблюдение в компании, строившей ЖК «Ярославский»

Арбитражный суд Челябинской области ввел первую процедуру банкротства – наблюдение в отношении ООО «Специализированный застройщик „Эталон“», строившего часть жилого комплекса «Ярославский» в региональном центре. Банкротство инициировали дольщики. Резолютивная часть суда опубликована в картотеке арбитражных дел 1 июня.

В феврале этого года более 30 человек направили заявления с требованием признать СЗ «Эталон» банкротом из-за того, что компания отказалась покрывать расходы на устранение недостатков в новых квартирах. Также собственники потребовали взыскать с застройщика компенсацию морального вреда и неустойки. Суммы, предъявленные заявителями в рамках дела о банкротстве, варьируются от 22 тыс. до 564 тыс. руб.

Наблюдение в строительной компании введено сроком до 30 ноября 2023 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик „Эталон“» было зарегистрировано в 2018 году. Учредителем являлось ООО «СЗ „Алгоритм“», которое до конца 2022 года называлась СЗ «Строительная компания „Никс“» и принадлежала владельцу группы «Никс» Николаю Серскову. С июля 2022 года 100% СЗ «Эталон» принадлежит ее гендиректору Дмитрию Тюпышеву. В ЖК «Ярославский» компания построила пять секций.

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