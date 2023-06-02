Имущество «Ладесол-Тамбов» никого не заинтересовало на повторных торгах за 315 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Ладесол-Тамбов» Александр Кузнецов сообщил, что повторные открытые торги (в форме аукциона) по продаже имущества недостроенного тамбовского завода начальной стоимостью 315 млн руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Единым лотом продавалась недвижимость (три объекта) и оборудование (507 позиций), являющиеся предметом залога МСП-банка и Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Предыдущие торги по продаже имущества компании начальной с начальной ценой 350 млн руб. также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

ООО «Ладесол-Тамбов» строило в Тамбовской области завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб. но не смогло завершить проект из-за финансовых сложностей. МСП-банк, в котором инвесторы привлекали средства на реализацию проекта, потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — порядка 800 млн руб. Банк заявился в дело как залоговый кредитор.

Помимо этого требования на 4,7 млн руб. к компании заявила Федеральная налоговая служба, на 21,8 млн руб. — государственный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, а также ряд других сравнительно небольших кредиторов.

В начале июня 2022 год ООО «Ладесол-Тамбов» было признано банкротом, в компании введена процедура конкурсного производства в упрощенном формате — как для «ликвидируемого юрлица». Владельцы компании заявляли «Ъ-Черноземье», что сами заинтересованы в скорейшем развитии банкротства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Заграницу оставили без корма».

Владимир Зоркий