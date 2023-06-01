Консультанта салона сотовой связи в Удмуртии осудили за присвоение больше 250 тысяч рублей

В Удмуртии пред судом предстала 36-летняя жительница Увинского района, которую признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что девушка работала продавцом-консультантом салона сотовой связи в поселке Ува. Пользуясь служебным положением, она не вносила часть средств в кассу. Таким образов девушка похитили деньги и имущество на 272 тыс. руб.

Свою вину она признала в полном объеме.

Суд приговорил девушку к 2,5 годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок.