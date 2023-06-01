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Volkswagen рассекретил хэтчбек Golf R 333

Компания Volkswagen рассекретила хэтчбек Golf R 333, который будет выпущен ограниченным тиражом.

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Volkswagen Golf R 333

Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 333

Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 333

Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

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Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 333

Фото: Volkswagen

Технически новинка повторяет Volskwagen Golf R Performance, но отличается особым декором. Для Golf R 333 предложены ярко-желтый цвет кузова Lime Yellow в сочетании с черными 19-дюймовыми колесами Estoril и синими тормозными суппортами, черной крышей и черными стикерами «333». В салоне появились таблички с порядковым номером конкретного экземпляра.

Golf R 333 получил 333-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом 4Motion. В базовое оснащение модели включена титановая выхлопная система Akrapovic. Электронный ограничитель скорости сдвинут до 270 км/ч.

Тираж Volkswagen Golf R 333 составит 333 экземпляра. Продажи автомобиля в Европе начнутся со 2 июня.

Максим Вершинин

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