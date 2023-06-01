СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование убийства женщины и ее малолетней дочери

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовных дел в отношении ранее судимого жителя Перми, обвиняемого в убийстве по найму и с целью скрыть другое преступление, и в отношении жительницы Перми, обвиняемой в организации преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что жительница Перми организовала убийство своей подруги, постоянно проживающей в соседнем регионе. Для исполнения задуманного она подыскала местного жителя. После этого, действуя по заранее разработанному плану, под предлогом совместного отдыха женщина на личном автомобиле привезла знакомую и ее малолетнюю дочь, 2017 года рождения, в арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 года обвиняемый убил женщину и ее ребенка.

В целях установления объективной истины по уголовным делам следствием проведена кропотливая работа, в ходе которой допрошены более 30 свидетелей, назначено и проведено более 25 различных экспертиз.

В отношении женщины, организовавшей убийство, была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в ее отношении направлено в суд для решения вопроса о применении указанных мер. Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении убийства направлено в суд для рассмотрения по существу.