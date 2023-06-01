На ремонт здания нижегородского минфина выделено 22,8 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт фасада здания на улице Грузинской, 48, где располагается министерство финансов Нижегородской области. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 22,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступил сам минфин. Подрядчику предстоит устранить трещины, отделать и покрасить фасад, установить корзинки для кондиционеров. Ремонт нужно завершить за 120 дней после заключения договора.

Заявки принимаются до 8 июня, комиссия выберет подрядчика 13 июня.

Елена Ковалева