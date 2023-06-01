Пострадавшие от взрыва котла взыскали с котельной компенсацию морального вреда

Большесельский районный суд Ярославской области взыскал с МУП «Коммунальник» компенсацию морального вреда в пользу трех сотрудников котельной на общую сумму 75 тыс. руб. В суд работники обратились после взрыва котла на котельной, в котором получили травмы. Об этом сообщили в ярославском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Сотрудники котельной пояснили, что в январе 2022 года в результате взрыва котла они получили термические ожоги лица, кистей и находились на стационарном лечении. Суд установил, что причиной аварии стали неправильные действия одного из сотрудников. Дежурный оператор находился в алкогольном опьянении и на протяжении долгого времени не контролировал работу котла. Два других оператора в момент пожара не выполняли свои трудовые функции. Кроме того, еще одной из причин пожара стали действия работодателя, который недостаточно, по мнению суда, контролировал соблюдение работниками требований безопасности.

«Каждому из истцов были причинены травмы, повлекшие за собой легкий вред здоровью. С учетом наличия грубой неосторожности в действиях дежурного оператора суд взыскал в его пользу с ответчика компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. руб. Двум другим операторам решением суда взыскана компенсация морального вреда в размере по 30 тыс. руб.»,— сообщили в суде.

Истцы, которые просили взыскать с МУП «Коммунальник» в пользу каждого по 300 тыс. руб., и ответчик обжаловали решение, однако ярославский облсуд оставил решение суда без изменений.

Алла Чижова