Концерты «Соло на закате» стартуют в Нижнем Новгороде с 1 июня

Выступления музыкантов по программе «Соло на закате» начнутся с 1 июня. Концерты запланированы в рамках фестиваля «Столица закатов» на трех площадках: Стрелке, набережной Федоровского и Нижневолжской набережной (у причала №8), сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1 июня выступят Ася Кочуева (вокал и клавиши) – в 20:30 на Стрелке, Альберт Родин (саксофон) – в 19:45 на набережной Федоровского и DJ Kras – в 19:00 на Нижневолжской набережной.

Все лето солисты будут выступать по пятницам, субботам и воскресеньям, время начала концертов различаются для каждой площадки. Так, на Стрелке по пятницам концерты стартуют в 20:30, по субботам – в 19:45, по воскресеньям – в 19:00. На набережной Федоровского программа «Соло на закате» запланирована в 19:45, 19:00 и 20:30 в пятницу, субботу и воскресенье, соответственно. На Нижневолжской набережной – в 19:00, 20:30 и 19:45.

Анастасия Еремина