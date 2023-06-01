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обновлено 16:21

Пермьстат: объем инвестиций в крае уменьшился на 2,5% по сравнению с прошлым годом

В январе — марте 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края использовано 60,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 2,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом, по ряду направлений объем инвестиций вырос. Лидерами являются предприятия в сфере утилизации отходов (рост в 2,2 раза), строительства (рост в 2,1 раза), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (рост в 2,1 раза).

Предприятиями края за первый квартал 2023 года освоено 47,7 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 95,8% к уровню аналогичного периода 2022 года (в сопоставимых ценах).

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