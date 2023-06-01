Вице-президент AVA Group по коммерции и цифровизации Фоменко Татьяна — финалист конкурса «Деловые женщины 2023»

31 мая в Москве состоялась официальная церемония награждения победительниц премии «Деловые женщины 2023»

Фоменко Татьяна — вице-президент AVA Group по коммерции и цифровизации — вошла в число финалистов конкурса в номинации «Трансформация бизнеса».

Профессиональное жюри конкурса высоко оценило вклад в развитие цифровизации в компании и трансформацию подхода к реализации продуктов холдинга. Менее чем за год в коммерческом блоке холдинга была разработана цифровая платформа для работы с партнерами, которая позволяет провести сделку по покупке недвижимости в режиме «одного окна» от первого касания до выплаты агентского вознаграждения. Сегодня платформа ITRIELT объединила более 10 000 специалистов в сфере недвижимости. Второй продукт, который в настоящий момент не имеет аналогов,— цифровая интерактивная платформа AVALINE. Уже сейчас разработчиками платформы оцифровано более 7000 кв. км площади Краснодарского края. Продукт дает возможность знакомства с городом, проектом в мельчайших деталях на любой стадии реализации. Завершаются работы над мобильным приложением по управлению домом и коммерческими объектами. По инициативе Фоменко Татьяны были открыты офисы продаж в городах РФ — Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Норильск. В итоге всех процессов трансформации коммерческого блока продажи увеличились в 2,5 раза, в 10 раз выросла партнерская база.

В этом году для участия в конкурсе было заявлено 250 участниц — руководители высшего звена и предприниматели крупных компаний России. Победительниц конкурса определило независимое профессиональное жюри.

В основе конкурса «Деловые женщины», который проводится с 2013 года, лежит идея популяризации предпринимательской деятельности среди женщин, создания дополнительных возможностей для карьерного и профессионального роста, обмена опытом. Конкурсанток оценивало профессиональное жюри из числа представителей деловых и академических кругов.

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