Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС выведен на полную мощность после ремонта

1 июня в 9:00 энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть и выведен на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщили «Ъ-Черноземье» на станции.

В ходе ППР в турбинном отделении седьмого блока НВ АЭС был, в частности, заменен напорный коллектор системы охлаждения генератора турбоагрегата. «Прежде чем снять старый коллектор демонтировали полумуфту с ротора генератора. Это достаточно громоздкий и плотно посаженный соединительный элемент диаметром 1,1 м и весом в 2 т. Провели реставрацию поверхности полумуфты с точностью до 0,03 мм. Обратная установка этого механического соединения предусматривает сверхточную посадку и жесткое крепление на 28 призонных болта с соблюдением установленных допусков по их центровке в 0,02 мм», — рассказал начальник цеха централизованного ремонта НВ АЭС Евгений Бабушкин.

Во время реставрации поверхностей полумуфты работники станции использовали автоматизированный токарный станок с цифровым программным управлением, осуществляющий обработку деталей с точностью до 0,001 мм. Операция проводилась силами АО «Атомэнергоремонт» под контролем ведущих специалистов цеха централизованного ремонта и электроцеха Нововоронежской АЭС. На станции отметили, что для сокращения времени загрузки топлива в реактор энергоблока была проведена замена телевизионной системы перегрузочной машины, необходимая для визуального контроля этого процесса. Подобные работы проводились в 2022 году во время ремонта на шестом энергоблоке НВ АЭС.

После включения в сеть энергоблока №7 мощность Нововоронежской АЭС составляет 3565 Мвт/ч. 12 июля, согласно годовому графику ремонтной кампании АЭС России, планируется отключение от сети энергоблока №5 НВ АЭС для проведения ППР.

Владимир Зоркий