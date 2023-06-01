Из Пулково запустили первый рейс российской авиакомпании в Тегеран

Из Пулково вылетел первый рейс в Тегеран российской авиакомпании Nordwind Airliness. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном»,— говорится в заявлении.

Перелеты по этому маршруту будут выполняться один раз в неделю по четвергам. Вылет из Пулково запланирован на 10:15, прилет в Тегеран — в 15:20. Вылет из Тегерана в Петербург будет проходить в 16:20, прилет — в 20:35. Полеты в Иран будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321, которые вмещают 220 пассажирских мест.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте